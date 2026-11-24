El delincuente fue retenido por un vecino hasta su aprehensión.

Un hombre de 33 años fue aprehendido este martes luego de saltar una reja, entrar al garaje de una heladería del barrio Los Pinares e intentar robar un equipo de refrigeración.

Según informaron autoridades policiales, el sujeto habría intentado sustraer un evaporador de una cámara industrial, pero fue retenido por un vecino hasta la llegada del personal policial que concretó su aprehensión en la avenida Constitución y Rojas.

El ladrón de 33 años fue aprehendido por personal de la comisaría séptima.

El ladrón fue trasladado a la comisaría séptima, donde labraron actuaciones por el delito de robo agravado por escalamiento en grado de tentativa.

Por disposición de la Fiscalía de Flagrancia, fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.