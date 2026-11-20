Los encargados dijeron que es la segunda vez que les pasa lo mismo.

Un robo con destrozos se registró esta madrugada en un local de la zona de Güemes. Se trata de una sucursal de Eurocafé, ubicada sobre la calle Garay al 1400, casi en el cruce con Olavarría.

El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, cuando un delincuente rompió el vidrio de la puerta de blindex, ingresó al local y se llevó un celular que estaba apoyado en el mostrador. Según se pudo observar en las cámaras de seguridad, todo pasó muy rápido y el ladrón actuó solo.

Los responsables del negocio aseguraron que es la segunda vez en el año que sufren un robo de estas características. Previamente delincuentes también habían destrozado el vidrio de la entrada para ingresar al local.

Los encargados radicaron la denuncia correspondiente y hasta el momento no trascendió que hubiera habido personas detenidas ni avances en la investigación.

Por otro lado, una vecina que se acercó al negocio, comentó hechos recientes ocurridos en las inmediaciones, también con roturas de vidrios. Uno de ellos fue en un negocio de celulares ubicado en Garay, entre Las Heras y Sarmiento, y otro en un local de Olavarría.