El delincuente fue derivado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) para su atención médica.

Un joven de 23 años que intentó sustraer una bicicleta a un hombre de 38 años que realizaba compras en una panadería en el barrio Cerrito Sur fue reducido por los vecinos y aprehendido por la policía.

El hecho ocurrió en la avenida Fortunato de la Plaza y Marcelo T. de Alvear, cuando la víctima advirtió la situación y, con ayuda de vecinos, logró seguir al sospechoso y atraparlo en inmediaciones de Cerrito y Nápoles.

Tras dar aviso al 911, fue personal de la Fuerza Barrial de Aproximación el que llegó al lugar, redujo al sujeto y lo trasladó a la comisaría quinta.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la formación de causa por hurto en grado de tentativa. Fue trasladado al complejo penitenciario de Batán y luego derivado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) para su atención médica.