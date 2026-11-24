Los inquilinos se encontraban en la playa cuando saquearon el departamento.

Por motivos que se desconocen, dos delincuentes ingresaron el viernes pasado a un edificio del centro de Mar del Plata y lo desvalijaron, llevándose pertenencias de valor. Los sujetos quedaron registrados por las cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:15 en Gascón y Corrientes, cuando los inquilinos se encontraban en la playa. En ese momento, los dos hombres accedieron al inmueble sin forzar la puerta de entrada ni la de su departamento, donde permanecieron cerca de 25 minutos antes de escapar con el botín.

De acuerdo a la víctima, los ladrones se llevaron "todos los ahorros, una notebook, una PlayStation 4, perfumes importados y prendas de vestir de marca", que ocultaron en una bolsa, una caja y dos mochilas.

En las imágenes compartidas por los damnificados se observa a los responsables -con gorras negras- dentro del edificio y, posteriormente, el instante en el que abandonan el lugar, aunque no queda claro de qué manera consiguieron infiltrarse.

"No forzaron ni rompieron nada", aclararon en el mensaje, por lo que se sospecha que contaban con llaves de la propiedad que les facilitaron el ingreso y la concreción del robo.