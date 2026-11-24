El peleador argentino Kevin Vallejos sigue escribiendo su historia con un ascenso meteórico en la división de peso pluma de la UFC y llegó al tercer escalón del ranking.

El batanense de 24 años accedió al podio de los máximos contendientes al título que ostenta el legendario Alexander Volkanovski luego de derrotar por decisión unánime al excampeón estadounidense Aljamain Sterling, el pasado fin de semana.

Así, Vallejos se erige como el primer argentino en llegar a un top 3 de una categoría masculina y su sueño de una pelea por el título comienza a tomar forma, ya que los dos aspirantes que están por encima suyo, Movsar Evloev y Diego Lopes, tuvieron la chance de medirse al campeón australiano y no pudieron derrotarlo.

Kevin Vallejos parece aún no haber llegado a su techo y, con 20 peleas profesionales en su historial y un récord de 5-0 desde su arribo a la UFC, ya es el tercer máximo candidato a retar a Volkanovski por el título. El argentino generó toda una revolución en el peso pluma por su boxeo agresivo y su capacidad noqueadora, al haber finalizado a Seung Woo Choi, el experimentado Giga Chikadze y el peligroso Josh Emmett, con triunfos que le empezaron a generar un nombre.

A los tres triunfos mencionados, con nocauts impresionantes en todos los casos, se sumó una victoria por decisión ante Danny Silva y, en el último fin de semana, una nueva decisión favorable frente a Sterling. En su combate ante el estadounidense de 37 años, cuatro veces campeón de la UFC, Vallejos optó por una táctica mucho más conservadora de lo habitual y escapó de todas y cada una de las trampas que le intentó tender un rival de mucha mayor experiencia, que trató de derribarlo para imponer la lucha en el suelo durante todo el pleito y casi nunca lo pudo lograr.

Así, el marplatense dejó una imagen muy positiva que satisfizo a los jueces, que se volcaron por él en una noche de MMA en Qatar, en la que Navajo Stirling se lució al noquear a Jiri Prochazka, en el combate estelar.