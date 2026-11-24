Ante su comportamiento, se solicitó colaboración de otros móviles, pero la mujer también se negó a aportar sus datos para ser identificada.

Una mujer de 54 años que protagonizó disturbios, amenazó al personal policial y pateó la puerta de ingreso de la dependencia fue aprehendida en la comisaría primera y notificada de la formación de una causa penal.

La mujer, quien se desempeña como repartidora de Pedidos Ya, se presentó en la seccional con la intención de radicar una denuncia porque se había equivocado al entregar un pedido.

"Al explicarle los efectivos que la situación no correspondía a una denuncia policial, comenzó a proferir amenazas y golpear la puerta de acceso", informaron autoridades policiales.

Ante su comportamiento, se solicitó colaboración de otros móviles, pero la mujer también se negó a aportar sus datos para ser identificada y continuó generando disturbios, por lo que fue aprehendida.

Desde el Juzgado Correccional N°5 dispusieron las actuaciones de rigor, la correcta identificación y su posterior libertad.