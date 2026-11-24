Un hombre de 33 años acusado de ingresar a robar en una hamburguesería en inmediaciones de las calles Castelli y Salta fue aprehendido por personal policial el martes a la madrugada tras un llamado al 911.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Comando de Patrullas Norte quienes acudieron al lugar y advirtieron la rotura de un vidrio y la fuga de un sospechoso. Durante el recorrido, los uniformados observaron a un hombre cuyas características coincidían con las aportadas y lo interceptaron en avenida Independencia al 2400.

Tiene 33 años.

Los efectivos secuestraron un teléfono celular y el dinero llevaba entre sus prendas que coincidía con la suma guardada en la caja registradora. La víctima realizó una llamada al teléfono recuperado y comprobaron que estaba en poder del aprehendido.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la notificación de la formación de causa por robo, el secuestro de los elementos recuperados y el traslado del aprehendido a Tribunales.