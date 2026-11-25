En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Vial, Defensa Civil y agentes de Vialidad Nacional.

Un accidente vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 33, en el acceso a Pigüé, generó el cierre preventivo del tránsito en el histórico puente ubicado en el kilómetro 132. El incidente involucró a un camión con la batea levantada que impactó contra la estructura, provocando daños en las vigas del puente.

El camión impactó contra el puente del kilómetro 132 de la Ruta Nacional 33 y provocó el cierre preventivo de la circulación.

El conductor del vehículo fue identificado como Daniel González, oriundo de Bahía Blanca, quien resultó ileso tras el choque. Sin embargo, el impacto comprometió la integridad del puente, lo que llevó a Vialidad Nacional a cerrar la circulación en ese tramo para garantizar la seguridad de los automovilistas.

Para mitigar el impacto en la circulación, se establecieron desvíos obligatorios por las colectoras laterales en ambos sentidos. Los conductores que se dirijan hacia Bahía Blanca deben tomar la colectora derecha antes de ingresar al puente y reincorporarse a la ruta principal luego de superar el sector afectado. La misma maniobra aplica para quienes se dirijan hacia Trenque Lauquen.

El choque dañó la estructura del puente y obligó a establecer desvíos por las colectoras laterales en ambos sentidos.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Vial, Defensa Civil y agentes de Vialidad Nacional, encargados de ordenar el tránsito y señalizar preventivamente la zona. Desde el organismo se recomendó a los conductores reducir la velocidad al aproximarse, mantener las luces bajas encendidas y respetar las indicaciones del personal presente.

Hasta el momento, no se informó una fecha estimada para la reapertura del puente, ya que continúan las evaluaciones sobre los daños estructurales.