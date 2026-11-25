Detienen al acusado de matar a un hombre que defendió a su padre durante un robo

El acusado de matar a un hombre que intentó defender a su padre de un robo en el barrio Jorge Newbery fue detenido hace instantes por personal de la DDI y en las próximas horas va a declarar ante la fiscal Constanza Mandagarán.

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso 0223 , fue personal de la DDI el que hizo efectiva la detención del sujeto de 30 años que estaba escondido en una casilla en las afueras del barrio Autódromo.

El hecho ocurrió el lunes en el barrio Jorge Newbery.

El imputado será trasladado a la sede de la DDI antes de tener el reconocimiento médico y quedar alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

El detenido sería la persona que había ingresado a una vivienda en inmediaciones de las calles Bayley y Alberti y forcejeó con un hombre de 69 años que estaba durmiendo.

En ese momento Adrián Cerasale intentó defender a su padre y se produjo una pelea: recibió una herida de arma blanca en el torso que le provocó la muerte en el lugar. El autor tomó un celular de la víctima y se dio a la fuga hasta que fue detenido hace instantes.