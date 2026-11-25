El piloto oriundo de la localidad de Comandante Nicanor Otamendi, Joaquín Cortina, se consagró campeón de la Clase 1 del Turismo Pista tras quedarse con el premio coronación disputado en el autódromo de la ciudad de Rafaela. Luego de alcanzar el título, fue recibido por el intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, y el director de deportes del municipio, Facundo Armenteros.

El encuentro fue organizado para reconocer el logro deportivo del representante de Otamendi, quien construyó una trayectoria de 18 años en el automovilismo, desde sus primeros pasos en el karting hasta alcanzar la consagración en la categoría.

Armenteros, Cortina y el intendente Ianantuony en el reconocimiento al piloto otamendino.

Cortina comparte este recorrido con su equipo y su padre, con quienes desarrolla su actividad deportiva y vive la pasión por el automovilismo.

Durante la reunión, el jefe comunal destacó la importancia de acompañar a los deportistas locales y reconocer el esfuerzo que realizan para alcanzar sus objetivos. “Acompañar a nuestros deportistas y reconocer su esfuerzo es una forma de decirles que su camino también es el de toda la comunidad, y de inspirar a las nuevas generaciones de General Alvarado a ir detrás de sus sueños”, expresó el jefe comunal.