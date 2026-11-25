El acusado de matar a un hombre en Jorge Newbery tiene más de veinte procesos penales previos. Imagen: captura video.

Una secuencia de un minuto y medio registrada por una cámara de seguridad permitió identificar al sujeto que mató de una puñalada a un hombre que intentó defender a su padre de un robo durante los primeros minutos del lunes en el barrio Jorge Newbery: Jonatan Ariel Benetton registra más de veinte procesos penales previos en un lapso de siete años.

A partir de la tarea que personal del Gabinete de Homicidios llevó adelante se pudo establecer que el hombre de 30 años era quien apenas pasado un minuto del día lunes ingresó a una propiedad en inmediaciones de Bayley y Alberti con un elemento en sus manos que sería un arma blanca. La misma secuencia lo muestra forzando dos pequeñas ventanas y tras una secuencia de gritos, escapar apenas unos segundos después.

Con esos datos, la fiscal Constanza Mandagarán ordenó que se extraiga copia de la filmación donde se observa rostro sujeto y que personal de la DDI realice un relevamiento para lograr su identidad. Asimismo, y a modo subsidiario, envió una copia de la misma a la Policía Federal Argentina para el mismo objetivo.

Al identificar a Benetton se solicitó su detención y se allanó un domicilio en Alvarado al 9100 donde había vivido en algún momento y allí secuestraron una campera y pantalón utilizados en el hecho y tres cuchillos compatibles a simple vista con el utilizado.

El imputado quedó en condición de prófugo y fue detenido este miércoles a la mañana por la zona de los barrios Belgrano y Autodromo. Estaba en un descampado en calles Río de La Plata y San Salvador en una precaria casilla de madera, lona, nylon y piso de tierra donde secuestraron las zapatillas que empleó este individuo en el hecho y dos celulares.

Benetton, que quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán, registra más de una veintena de antecedentes penales entre los años 2015 y 2022 por delitos como amenazas agravadas, robo agravado, hurto agravado, hurto, encubrimiento, y tentativa de robo.