Un hombre de 62 años que fue atacado a golpes en el barrio Las Heras murió esta madrugada en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) a donde había sido trasladado de urgencia.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, la víctima fue hallada en la zona de Mario Bravo y Heguilor con golpes y una herida cortante en la cabeza. “Minutos después de las seis de la tarde fue trasladado en ambulancia a la guardia del Higa”, señalaron las fuentes consultadas.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría decimosexta.

La víctima –identificada como Rafael Quintana- recibió las primeras curaciones de urgencia, quedó internado, pero por el delicado estado que presentaba falleció a las seis y media de la mañana.

Las actuaciones quedaron a cargo de la comisaría decimosexta y la investigación del homicidio –el tercero en algo más de 72 horas- quedó a cargo de la fiscal Constanza Mandagarán.