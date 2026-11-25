Detuvieron a una pareja por la muerte de su hija: la nena tenía hematomas en el cuerpo

La madre y el padrastro de una nena, que murió el 11 de septiembre, fueron detenidos este miércoles, acusados de ser los autores del homicidio de la menor. El procedimiento se realizó luego de una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad, testimonios y relevamientos vecinales.

Se trata de Camila Belén Alvarez, de 24 años, y Cristian Nahuel Zapata, de 22, quienes fueron arrestados durante un allanamiento en una vivienda de la calle Entre Ríos, entre Cacho y Neuquén, en la localidad de Otamendi.

El caso se inició el en los primeros días de septiembre, cuando la menor ingresó al Centro de Atención Primaria de Salud (Caps) de la localidad, acompañada por su madre, en estado inconsciente y sin signos vitales. El personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no logró revertir el cuadro y constató su fallecimiento.

Durante la asistencia, la médica de guardia advirtió la presencia de varios hematomas y golpes recientes en el cuerpo de la nena, lo que motivó la intervención policial y el inicio de una investigación por homicidio agravado por el vínculo.

En las primeras actuaciones, Policía Científica realizó pericias tanto en el Caps como en la vivienda de la víctima. En ese marco, secuestraron prendas de vestir de la menor y un juego de sábanas con presuntas manchas de sangre, elementos que quedaron incorporados a la causa.

Con el avance de la investigación, a cargo de la SubDDI Miramar y la Fiscalía Descentralizada de Miramar, se reunieron nuevos elementos que permitieron establecer la presunta responsabilidad de los progenitores en el hecho.

A partir de esas pruebas, el fiscal Rodolfo Moure ordenó los allanamientos y las detenciones, que se concretaron este miércoles a primera hora. Durante el registro de la vivienda, los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares pertenecientes a los sospechosos.

Tras el procedimiento, la Fiscalía avaló las detenciones y dispuso que el hombre fuera alojado en la Unidad Penal 44 de Batán. En el caso de la mujer, que cursa un embarazo, se solicitó un cupo en una unidad penitenciaria destinada a personas gestantes, por lo que permanecía a la espera de su traslado.

Ambos deberán comparecer ante la Fiscalía en la primera audiencia prevista para este jueves 26 de noviembre, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de la menor.