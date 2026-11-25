El taxista además de atropellar a un agente de tránsito, se pasó un semáforo en rojo y huyó.

Un control de Tránsito en el barrio Nueva Pompeya de Mar del Plata, terminó de la peor manera debido a la acción temeraria de un taxista, que en su intento de huir, atropelló a un agente municipal.

El hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 9, cuando se desarrollaba un operativo de rutina en avenida Libertad y Dorrego, a 900 metros de los balnearios de La Perla.

Fuentes oficiales consultadas por 0223, indicaron que el taxista, lejos de detenerse, aceleró y cruzó peligrosamente el semáforo en rojo de la avenida.

Tras darse a la fuga, el rodado fue rastreado mediante el sistema de GPS y cámaras del centro de operaciones y monitoreo, lo que permitió ubicarlo en la zona de Libertad y San Juan.

Al avanzar por San Juan y aproximarse a la esquina de Maipú, un agente de tránsito se colocó delante del auto para obligarlo a frenar, pero el conductor lo embistió directamente y lo llevó unos 30 metros sobre el capó antes de detenerse.

El taxista además de atropellar a un agente de tránsito, se pasó un semáforo en rojo y huyó. Foto ilustrativa: 0223.

El agente fue asistido por personal del Same, que constató que estaba en buen estado de salud y no requería atención hospitalaria.



Tránsito municipal comprobó que el taxista, licencia 1212 no contaba con seguro, VTV ya demás se había cruzado un semáforo en rojo, por lo que el vehículo fue secuestrado.

"Un imbécil nos hace quedar mal"

El hecho no pasó desapercibido para el sector, que rápidamente emitió un comunicado, expresando su profundo malestar y repudio por la conducta del taxista, licencia 1212. "No es lo que queremos en un transporte publico de pasajeros ordenado. No es el sentir de la mayoría de los taxistas, que somos gente de bien y que trabajamos diariamente para llevar el sustento a nuestras familias. Hoy un tarado, porque otra palabra no le cabe, un imbécil, nos hace quedar mal", manifestaron esta mañana desde la Federación Nacional de Conductores de Taxis.

En tal sentido, brindaron palabras de apoyo al inspector que sufrió el siniestro y pidieron a que "le caiga la ley como corresponde".

"Nosotros solicitamos controles para las aplicaciones y solicitamos controles para nuestro sector. Le pido perdon de parte de todos los taxistas de bien al inspector que paso por esta situación", señaló el escrito, firmado por Darío López y Miguel González, referentes del sector,