Submarinos para Mar del Plata: Defensa reveló los dos modelos que evalúa comprar
Lo dio a conocer a través del Informe 146 presentado por Diego Santilli ante el Senado de la Nación. Una de las alternativas es de fabricación francesa y la otra alemana.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El Ministerio de Defensa dio a conocer detalles sobre los planes para reequipar a la Armada Argentina con submarinos destinados a la Base Naval de Mar del Plata, una capacidad que perdió tras el hundimiento del ARA San Juan en 2017.
Las novedades se conocieron a través del Informe 146 presentado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante el Senado de la Nación, en el que respondió 1.287 preguntas formuladas por los legisladores a lo largo de 2.202 páginas.
En la Pregunta 602, el presidente del bloque Justicialista, José Mayans, solicitó precisiones sobre los proyectos de adquisición de submarinos y fragatas contemplados en el Presupuesto 2027 de Defensa. Como adelantó 0223 en septiembre, el proyecto de ley enviado al Congreso autoriza al Poder Ejecutivo a avanzar con operaciones de crédito público por US$2.300 millones para la adquisición de tres submarinos convencionales destinados a la Base Naval de Mar del Plata. A esa operación se suma otra por US$1.200 millones para la compra de dos fragatas destinadas a la Base Naval Puerto Belgrano.
Más allá de su brevedad, la respuesta del Ministerio de Defensa, a cargo de Carlos Presti, puntualizó que, en el caso de los submarinos, "se están evaluando las clases SCORPENE y 209NG", mientras que para las fragatas "está en evaluación la clase FCX20".
El Scorpène Evolved es un submarino fabricado por la francesa Naval Group, una firma con antecedentes de exportación junto a socios industriales. Según estimaciones disponibles, el costo por unidad oscilaría entre US$720 y US$760 millones, con una operación total por los tres submarinos de entre US$2.160 y US$2.280 millones, es decir, prácticamente al límite de la autorización de toma de crédito por US$2.300 millones. El plazo estimado de entrega sería de entre seis y ocho años, en tanto que el armamento previsto incluiría torpedos F21 y misiles Exocet SM39, con un costo estimado de entre US$150 y US$200 millones.
En tanto, el Type 209NG es de origen alemán y está fabricado por ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). El costo por unidad es sensiblemente menor al de la alternativa francesa, con valores estimados de entre US$480 y US$520 millones, por un total de entre US$1.440 y US$1.560 millones para las tres unidades. De esta manera, la adquisición tendría un margen considerable respecto del crédito previsto en el Presupuesto 2027. La construcción demandaría entre cinco y siete años, con producción en Kiel, Alemania, mientras que el costo del armamento oscilaría entre US$120 y US$150 millones, con torpedos SeHake mod. 4 y misiles IDAS.
Sin embargo, la definición sobre qué modelo se adquirirá todavía no está tomada. Ambas alternativas se encuentran en etapa de evaluación y la decisión dependerá de distintos factores técnicos, operativos, económicos y financieros, además de las condiciones de las eventuales negociaciones con los fabricantes. Asimismo, el proyecto de adquisición está sujeto a la aprobación del Presupuesto 2027 por parte del Congreso, que contempla las autorizaciones para avanzar con las operaciones de crédito público destinadas a financiar la compra.
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