El proyecto contempla la adquisición de tres submarinos convencionales para recuperar la capacidad submarina de la Armada Argentina, perdida tras el hundimiento del ARA San Juan en 2017.

El Ministerio de Defensa dio a conocer detalles sobre los planes para reequipar a la Armada Argentina con submarinos destinados a la Base Naval de Mar del Plata, una capacidad que perdió tras el hundimiento del ARA San Juan en 2017.

Las novedades se conocieron a través del Informe 146 presentado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante el Senado de la Nación, en el que respondió 1.287 preguntas formuladas por los legisladores a lo largo de 2.202 páginas.

En la Pregunta 602, el presidente del bloque Justicialista, José Mayans, solicitó precisiones sobre los proyectos de adquisición de submarinos y fragatas contemplados en el Presupuesto 2027 de Defensa. Como adelantó 0223 en septiembre, el proyecto de ley enviado al Congreso autoriza al Poder Ejecutivo a avanzar con operaciones de crédito público por US$2.300 millones para la adquisición de tres submarinos convencionales destinados a la Base Naval de Mar del Plata. A esa operación se suma otra por US$1.200 millones para la compra de dos fragatas destinadas a la Base Naval Puerto Belgrano.

Scorpène Evolved. El submarino de fabricación francesa, desarrollado por Naval Group, es una de las dos alternativas que evalúa el Ministerio de Defensa para incorporar a la flota de la Armada.

Más allá de su brevedad, la respuesta del Ministerio de Defensa, a cargo de Carlos Presti, puntualizó que, en el caso de los submarinos, "se están evaluando las clases SCORPENE y 209NG", mientras que para las fragatas "está en evaluación la clase FCX20".

El Scorpène Evolved es un submarino fabricado por la francesa Naval Group, una firma con antecedentes de exportación junto a socios industriales. Según estimaciones disponibles, el costo por unidad oscilaría entre US$720 y US$760 millones, con una operación total por los tres submarinos de entre US$2.160 y US$2.280 millones, es decir, prácticamente al límite de la autorización de toma de crédito por US$2.300 millones. El plazo estimado de entrega sería de entre seis y ocho años, en tanto que el armamento previsto incluiría torpedos F21 y misiles Exocet SM39, con un costo estimado de entre US$150 y US$200 millones.

Type 209NG. La unidad de origen alemán, fabricada por ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), es la otra opción bajo análisis para el proyecto de adquisición de tres submarinos.

En tanto, el Type 209NG es de origen alemán y está fabricado por ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). El costo por unidad es sensiblemente menor al de la alternativa francesa, con valores estimados de entre US$480 y US$520 millones, por un total de entre US$1.440 y US$1.560 millones para las tres unidades. De esta manera, la adquisición tendría un margen considerable respecto del crédito previsto en el Presupuesto 2027. La construcción demandaría entre cinco y siete años, con producción en Kiel, Alemania, mientras que el costo del armamento oscilaría entre US$120 y US$150 millones, con torpedos SeHake mod. 4 y misiles IDAS.

Sin embargo, la definición sobre qué modelo se adquirirá todavía no está tomada. Ambas alternativas se encuentran en etapa de evaluación y la decisión dependerá de distintos factores técnicos, operativos, económicos y financieros, además de las condiciones de las eventuales negociaciones con los fabricantes. Asimismo, el proyecto de adquisición está sujeto a la aprobación del Presupuesto 2027 por parte del Congreso, que contempla las autorizaciones para avanzar con las operaciones de crédito público destinadas a financiar la compra.