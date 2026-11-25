Mar del Plata se prepara para una nueva edición de la Marcha de la Esperanza, la tradicional peregrinación de la comunidad católica de la ciudad. Este año tendrá un significado especial, ya que será la número 53 y buscará convertirse en el punto de partida de una gran misión diocesana prevista para el 2027, cuando se cumplirán 70 años de la creación de la Diócesis de Mar del Plata.

La edición de este año se desarrollará el sábado 5 de diciembre, a partir de las 16. Se saldrá desde la Gruta de Lourdes y se llegará a la Catedral, donde se llevará a cabo la misa de cierre. La organización estará en manos del movimiento juvenil diocesano, en línea con el espíritu con el que nació esta tradicional marcha.

"Son un montón de años que venimos haciendo esta Marcha de la Esperanza, que es una gran convocatoria a todos los fieles y especialmente a los jóvenes. Esta es también la marcha de los jóvenes", expresó a 0223 el obispo de Mar del Plata Monseñor Ernesto Giovando.

El lema de esta edición será "Madre, abrázanos y guíanos en la misión", una consigna inspirada en los mensajes del papa León XIV y en su invitación a salir a misionar. "Sentir el abrazo de María como una madre y que ella también nos impulse a la misión", explicó Giovando.

El recorrido de la Marcha de la Esperanza

La peregrinación se iniciará en la Gruta de Lourdes y seguirá por distintas comunidades religiosas de la ciudad. Desde allí, los fieles se dirigirán hacia la parroquia San Antonio, luego a Jesús Obrero y San José. Después tomarán avenida Independencia para atravesar el centro y llegar a la parroquia Asunción de la Virgen. El último tramo será por calle Santa Fe hasta Rivadavia, con destino a la Catedral, donde concluirá la jornada.

Uno de los aspectos más destacados de la edición de este año tiene que ver con el regreso del movimiento juvenil diocesano a la organización. El padre Lucas explicó que la convocatoria nació precisamente con los jóvenes como protagonistas y que recuperar ese lugar representa una alegría. "Queremos salir a caminar al lado de la Virgen y con toda la población", agregó, y recordó el mensaje que dejó el Papa durante su encuentro con los jóvenes, donde los animó a levantarse.

El obispo de Mar del Plata contó que en las ediciones anteriores participaron miles de personas, desplegadas hasta en cinco cuadras de peregrinación. Este año, más allá de la convocatoria para acompañar la imagen de la Virgen, la iglesia proyecta que la marcha tenga una continuidad en el trabajo pastoral del año que viene.

En el 2027 la Diócesis de Mar del Plata cumplirá 70 años. "Esta marcha también es como un lanzamiento a la misión para el año próximo", sostuvo Giovando, y explicó que esperan que la experiencia genere una conversión personal y un mayor compromiso para llevar el Evangelio a distintas realidades sociales.

El mensaje de León XIV

El obispo indicó que los mensajes del papa León XIV deben trascender el momento de su visita y traducirse en acciones concretas. "Si no, son discursos que quedan. Hoy, con la rapidez de las noticias, todo va pasando. Hay que leer esos mensajes y llevarlos a las distintas realidades", planteó.

Giovando habló de los desafíos sociales que atraviesa Mar del Plata y especialmente de las reflexiones del Papa sobre la comunicación digital, la inteligencia artificial y sus efectos en el trabajo y la educación.

El padre Lucas por su parte anticipó que uno de los desafíos para el próximo año será fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos movimientos y comunidades de la diócesis, para recibir a los jóvenes que se acerquen y mostrar una Iglesia unida en su diversidad.