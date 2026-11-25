El dólar subió por séptimo día seguido y tocó un nuevo récord nominal por encima de los $1.600

Tras varios meses de relativa estabilidad, el dólar volvió a concentrar la atención del mercado financiero local. El tipo de cambio mayorista perforó este miércoles la franja de los $1.600 y se ubicó en un nuevo máximo nominal histórico, mientras que entre los paralelos también se registraron nuevas marcas el pasado martes.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio escaló por séptima jornada consecutiva y escaló $11 (0,7%) a $1.604 para la venta, lo que lo llevó a superar por primera vez ese umbral. De esta manera, la distancia con el techo de la banda cambiaria (hoy de $1.982,89) se ubicó al 23,6%.

El dólar oficial volvió a subir este miércoles.

El movimiento se produce en momentos en que la divisa estadounidense comienza a recuperar terreno frente a la inflación. En lo que va del año, la cotización mayorista acumula un incremento del 10,2%, considerablemente por debajo del avance de los precios, cercano al 28%.

En el Banco Nación (BNA), el billete subió $15 a $1.580 para la compra y a $1.630 para la venta. En tanto, de acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el Banco Central (Bcra), el tipo de cambio oficial promedia los $1632,65 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.690 para la compra y a $1.710 para la venta.

La creciente dolarización de carteras, las dudas sobre el programa financiero de 2027 y la depreciación de las monedas de la región impulsaron las cotizaciones en los últimos días.

El dólar CCL cerró a $1.780,05 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 11.0%. El dólar MEP cerró a $1.677,29 y la brecha con el dólar oficial es de 4.6%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.119. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.775,35.

Con un riesgo país por encima de los 1.100 puntos básicos, las posibilidades de acceder al financiamiento internacional a tasas sostenibles se reducen. En ese contexto, los inversores comenzaron a incrementar sus posiciones dolarizadas ante la falta de precisiones sobre el esquema financiero del próximo año.