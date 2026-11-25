La continuidad de la investigación que permitió desbaratar una asociación ilícita que funcionaba en las Torres del complejo Etchepare y que era dirigida por “La Reina”, una mujer de 55 años que permanece detenida, dio lugar a un nuevo allanamiento a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) que culminó con la detención de un prófugo y la aprehensión de dos mujeres relacionadas con la jefa de la banda.

La medida solicitada por la fiscal Florencia Salas y avaladas por el Juzgado de Garantías N°5 se llevó adelante en un domicilio del barrio Parque Peña donde detuvieron al prófugo César Garcilazo y aprehendieron a dos mujeres íntimamente vinculadas al entorno familiar de Sandra Echeverria.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 confirmaron que en el allanamiento se secuestraron 110 envoltorios de cocaína, cinco celulares y municiones calibre nueve milímetros y calibre .32. “Esto confirma la hipótesis fiscal de asociación ilícita y se suma respecto de los sujetos encontrados en el lugar el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, señalaron.

Tal como se informó oportunamente, tras el megaoperativo inicial, donde participaron mil efectivos, se realizaron 26 allanamientos y hubo 13 detenidos: a principios de noviembre de “La Reina” quedó detenida y dio una versión exculpatoria en la Unidad Funcional de Instrucción N°1.

El 5 de noviembre personal de la División de Crimen Organizado detuvo a Lautaro Pereira (36), hijo de la acusada, en una vivienda de la zona de Portugal y Pasaje Beruti, a unas dos cuadras de las torres: quedó alojado en la Unidad Penal Nº 44 de Batán y se negó a declarar.

Según la investigación fiscal, la banda se dedicaba a la comercialización de estupefacientes, amenazas, robos a mano armada, entraderas, sustracción y desguace de vehículos, utilizando las torres como refugio y con vigilantes armados en los techos.