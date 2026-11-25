El concejal del Frente Renovador reunió a referentes de Derecho, Humanidades y Exactas para discutir cómo implementar la inteligencia artificial en el Municipio.

El concejal del Frente Renovador Juan Manuel Cheppi reunió en el Concejo Deliberante a referentes de Derecho, Humanidades y Exactas para discutir cómo implementar la inteligencia artificial en el Municipio, con reglas claras para proteger los datos personales y garantizar un uso responsable. Tras el encuentro, se comprometieron a generar una mesa de trabajo.

El dirigente opositor convocó a tres especialistas de la Universidad Nacional de Mar del Plata a la Comisión de Industria del Concejo Deliberante para sumar su experiencia al debate sobre la incorporación de inteligencia artificial en la administración municipal. El encuentro puso en diálogo a los bloques del Concejo con equipos que ya investigan y aplican estas herramientas en la ciudad.

Cheppi planteó que el Municipio tiene que definir para qué puede usar la inteligencia artificial, cómo incorporarla y qué resguardos debe establecer desde el inicio. En particular, señaló la necesidad de proteger los datos personales de los vecinos y garantizar que las decisiones sigan en manos de las personas.

Federico Manuel Álvarez Larrondo, abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y titular de la cátedra de Inteligencia Artificial, Tecnología y Derecho de la UNMdP, y Gladys Vanesa Fernández, doctora en Ciencias Informáticas y directora del Laboratorio de Inteligencias Artificiales aplicado a Humanidades y Ciencias Sociales, abordaron la protección de datos personales y los cuidados que requiere el uso de estas herramientas en el ámbito público.

Iván Leonardo Degano, doctor en Matemática y director de la carrera de Ciencia de Datos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, explicó cómo ya usan inteligencia artificial para estudiar el transporte y el uso eficiente de la energía. Su exposición aportó un ejemplo concreto de cómo se aplica la IA en la investigación local.

Del intercambio también participaron los concejales Gustavo Pulti, Rolando Demaio y Fernando Muro, quienes realizaron distintos aportes al debate.

El debate comenzó en enero, cuando la concejala Melisa Centurión, de Acción Marplatense, presentó un proyecto de ordenanza para regular el uso municipal de la IA. En julio, la concejala radical Vilma Baragiola propuso una mesa de trabajo entre el Concejo y el Ejecutivo. En septiembre, el Ejecutivo creó la Unidad de Gestión de Inteligencia Artificial Municipal.

Tras escuchar a los especialistas, Cheppi se comprometió a impulsar una mesa de trabajo para avanzar en criterios de implementación y sumar a otras instituciones de la ciudad. Adelantó que también convocarán a ATICMA y a la Iglesia Católica.

El concejal viene impulsando además PotencIA, una iniciativa de formación de la Fundación Ciudad Inclusiva junto a Alkemy que ya va por su tercera edición de cursos y está orientada a quienes quieren aprender a usar la inteligencia artificial en su trabajo.