La periodista María Sol Urroz hizo pública una fuerte denuncia judicial por violencia de género contra su expareja, el cronista de C5n Diego Gabriele. Urroz contó los momentos de violencia física y hostigamiento que sufrió durante el 2021, cuando los dos trabajaban en el mismo canal.

“Además de hostigarme, de ser un psicópata y de volverme loca, me ahorcó con las dos manos en la cama hasta dejarme sin aire. Por suerte pude gritar y una vecina me escuchó”, contó Urroz en una entrevista con El Ejército de la Mañana por Bondi Live. Además explicó que decidió a hablar de ello públicamente después de que el caso fuera mencionado públicamente por Roberto Funes Ugarte en Instagram.

Según reconstruyó Urroz, el vínculo con Gabriele empezó en plena pandemia, cuando ella se desempeñaba como conductora y él como cronista en C5n. La relación duró aproximadamente tres meses, pero el hostigamiento, dijo la periodista, continuó tras la separación.

La periodista contó que Gabriele había decidido retomar su relación con su exmujer, pero comenzó a recibir llamados insistentes. “Me llamaba para decirme que se iba a suicidar, que volviéramos”, expresó. Tras un hecho de violencia física decidió finalmente llevar el casoo a la Justicia: “Lamentablemente, tuve que hacer la denuncia después de que él intentó matarme”.

Urroz aseguró que la respuesta judicial fue rápida y que le otorgaron un botón antipánico. También contó que tras la denuncia continuaron los llamados y que recibió amenazas de la madre del periodista.

Qué hizo C5n y qué dijo Gabriele sobre la denuncia

Urroz aclaró que los hechos ocurrieron en el ámbito privado y que no involucró directamente a la empresa en la denuncia. Sin embargo, aseguró que recibió contención de parte de las autoridades del canal: “En ese momento, desde C5N me contuvieron".

También señaló que el episodio ocurrió en marzo y que dejó el canal en noviembre del mismo año. “Ellos hicieron lo que estaba a su alcance, y yo no era quién para pedir que lo echaran, entonces preferí hacerme a un costado”, agregó.

La situación tomó estado público después de que Robertito Funes Ugarte apuntara contra Gabriele en un mensaje en las redes sociales, en medio de una discusión con el portal Minuto Uno. Tras ello, el agresor publicó un descargo en el que rechazó las acusaciones de Urroz.

Aseguró que fue víctima de “falsas acusaciones” y sostuvo que la denuncia presentada en el 2021 terminó con su sobreseimiento el 10 de diciembre de ese año.