Paro de 24 horas y toma del Rectorado: personal nodocente de la Unmdp profundiza su plan de lucha

El gremio reclama una recomposición salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Los trabajadores nodocentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp), nucleados en la Agremiación del Personal Universitario (APU), anunciaron que este martes 3 de noviembre realizarán un paro total de actividades por 24 horas y que también tomarán el Rectorado, en el marco de un nuevo reclamo contra el Gobierno nacional por la situación salarial y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida comenzará a las 8 y fue resuelta por la asamblea del gremio, en sintonía con la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), como parte de la profundización del plan de lucha que llevan adelante los trabajadores.

En paralelo, Adum puso en duda el funcionamiento de las facultades y el inicio del ciclo lectivo 2027.

En ese contexto, desde APU convocaron a una conferencia de prensa para las 11 en las escalinatas del Rectorado, ubicado en Diagonal Juan Bautista Alberdi Norte y San Luis. A su vez, comunicaron que mantendrán una permanencia durante toda la jornada y realizarán una hamburgueseada al mediodía como parte de las actividades previstas.

El conflicto universitario y los próximos paros

Esta nueva medida se suma a las distintas jornadas de protesta que vienen protagonizando los trabajadores universitarios en Mar del Plata y todo el país. El anterior miércoles, docentes y nodocentes también llevaron adelante un paro bajo el mismo reclamo.

APU anunció un paro de 24 horas y toma del Rectorado este martes 3 de noviembre.

En ese marco, desde la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum) advirtieron que el retraso presupuestario y el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno ponen en riesgo el funcionamiento de las facultades y el inicio del ciclo lectivo 2027.

Por su parte, APU ya confirmó otras dos jornadas de paro de 24 horas para el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre, en continuidad con el cronograma de medidas acordado junto a la Fatun.

Desde el gremio nodocente señalaron que la protesta de este martes responde al "ahogo salarial" y al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional, y ratificaron su reclamo en defensa del presupuesto y de la universidad pública.