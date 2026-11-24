La víctima había reconocido el equipo robado cuando intentaban venderlo por Marketplace.

Un hombre de 44 años acusado de intentar vender una cámara fotográfica sustraída hace tres semanas fue aprehendido este martes en el centro por personal policial y notificado de la formación de una causa penal.

La cámara había sido sustraída el pasado 4 de noviembre en Catamarca y la avenida Colón.

Fue personal del Grupo Técnico Operativo de la comisaría primera el que tras una denuncia online aprehendió al sujeto en inmediaciones de la avenida Luro y Santiago del Estero, en el momento en que intentaba vender una Sony modelo A6400.

La victima había reconocido el equipo robado el pasado 4 de noviembre en Catamarca y la avenida Colón cuando lo vio publicado para su venta en Marketplace de Facebook.

La cámara fue secuestrada y el imputado, notificado de la formación de causa por encubrimiento agravado por ánimo de lucro. Por disposición de la fiscalía en turno, recuperó la libertad.