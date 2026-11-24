Un sujeto que le sustrajo el celular a una mujer de 45 años bajo la modalidad arrebato fue aprehendido el martes a la mañana por ocasionales transeúntes que lo redujeron a golpes.

El hombre de 28 años sustrajo el equipo minutos antes de las ocho de la mañana en inmediaciones de Catamarca y 3 de Febrero. Tras cometer el hecho, el sospechoso intentó escapar, pero fue retenido a golpes por testigos en la avenida Independencia y 3 de Febrero.

Personal policial que llegó al lugar aprehendió al sujeto y lo trasladó a la comisaría primera tras hacer efectiva la restitución del equipo.

Desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la formación de causa por robo en grado de tentativa y el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N°44 de Batán.