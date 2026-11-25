Tenía cocaína fraccionada y andaba en una moto robada

Un operativo a cargo del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) terminó con la aprehensión de un joven de 18 años que circulaba en una moto robada y tenía cocaína en su poder.

Los oficiales llevaron adelante la interceptación de la moto Honda Wave 110 en San Salvador y Envar El Kadri.

Lo interceptó personal del Grupo de Patrulla Motorizada (GPM).

Tras confirmar que el rodado registraba un pedido de secuestro activo por robo, secuestraron en poder del conductor 47 envoltorios con cocaína.

Desde la fiscalía de Flagrancia y la de Estupefacientes dispusieron la formación de actuaciones por encubrimiento y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.