Una investigación por el ataque a balazos que una pareja denunció el pasado 12 de noviembre culminó con un allanamiento en Los Acantilados donde secuestraron tres armas de fuego e identificaron a un hombre de 62 años.

De acuerdo a la denuncia, ese día una mujer de 26 años denunció que, mientras caminaba junto a su pareja se cruzaron con un hombre que habría intentado efectuar disparos con un arma de fuego. Según el relato, luego ingresó a su domicilio, salió con una escopeta y realizó nuevos disparos que impactaron contra el joven de 22 años, provocándole lesiones superficiales.

Ocurrió en el barrio Los Acantilados.

A partir de la investigación que incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad privadas y municipales, los efectivos lograron establecer el domicilio vinculado con el imputado y, tras el aval de la Justicia de Garantías, fue allanado por personal del Comando de Patrullas Sur, del Destacamento Marquesado y la comisaría decimotercera.

Durante el allanamiento secuestraron un pistolón de doble caño calibre .12, una escopeta de doble caño calibre .16, otra escopeta calibre nueve milímetros y un cartucho calibre 16. En el lugar fue identificado un hombre de 62 años, a quien se notificó de la formación de una causa por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.

“El imputado de 25 años, investigado por el hecho de abuso de arma y lesiones, no se encontraba en la vivienda al momento del procedimiento”, informaron autoridades policiales.