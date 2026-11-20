La Justicia decidió que una empleada que se desempeña en la obra social OSFA (ex Iosfa) pueda continuar con sus tareas, a pesar que el sector está advertido que a fin de noviembre vencerían sus contratos y unas 180 marplatenses quedarían en la calle.

El pasado 29 de octubre, a través de la resolución 2026-709, el gobierno nacional notificó a los trabajadores de la obra social, cuyos afiliados son integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que sus contratos vencerían el 30 de noviembre.

Esta decisión motivó numerosas protestas frente a la farmacia y hoteles de la ciudad donde prestan servicio los trabajadores, algunos con más de 40 años de antigüedad, que les ofrecieron verdaderas migajas como indemnización.

Este viernes, una medida cautelar obliga a los demandados a que suspenda la aplicación de la resolución a una trabajadora que posee una grave enfermedad.

“Esos contratos nunca existieron. Y los empleados son empleados públicos con las garantías que ello implica. En este caso el empleado será reinstalado y conservará su trabajo en las condiciones de empleado público. No obstante el proceso de fondo continúa hasta tanto salga la sentencia”, señalaron fuentes consultadas por 0223.

El fallo abre una esperanza para algunos de los empleados estatales. “Queremos que esa cautelar se pueda aplicar a otros trabajadores. Al menos quienes tengan discapacidad o familiar a cargo”, afirmaron fuentes sindicales.

Antes de la asunción de Javier Milei a la presidencia había 350 trabajadores en los hoteles en planta permanente, eventuales y contratados. Y en Iosfa, más de 40. Ahora quedaban 177 personas que a partir de fin de mes quedarán en la calle.