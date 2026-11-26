El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, expresó su beneplácito por la aprobación -de manera unánime- del proyecto impulsado por el bloque de concejales radicales, encabezado por Ariel Bordaisco, que modifica los indicadores urbanísticos de la histórica Canchita de los Bomberos para preservar su destino como espacio público.

“Celebro la decisión del Concejo Deliberante”, dijo Abad. “Desde el Senado de la Nación presentamos un proyecto de ley para que estas tierras sean transferidas gratuitamente al Municipio y, junto a nuestros concejales, trabajamos para avanzar en su protección urbanística, junto a los vecinos del barrio. Hoy hemos dado un paso muy importante”, expresó Abad.

El legislador marplatense destacó que el próximo objetivo será continuar trabajando con las autoridades nacionales y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para concretar la cesión gratuita del predio a la Municipalidad de General Pueyrredon.

Por su parte, el presidente del bloque Ariel Bordaisco resaltó la importancia de articular iniciativas legislativas en el ámbito nacional y municipal. “Nos reunimos con nuestro senador nacional Maximiliano Abad hace unos meses. Enseguida pusimos en marcha el proyecto que este jueves tuvo la aprobación del cuerpo, por mayoría. La decisión del Concejo Deliberante nos permite avanzar hacia la concreción de un anhelo que los vecinos de este barrio tienen desde hace décadas”.

Adecuación urbana

El proyecto propone afectar la totalidad de los inmuebles comprendidos por el predio al Distrito de Urbanización Parque – Canchita de los Bomberos, estableciendo indicadores urbanísticos que impidan su aprovechamiento inmobiliario: Factor de Ocupación del Suelo (FOS) cero, Factor de Ocupación Total (FOT) cero y densidad poblacional cero.

Ya aprobado los únicos usos admitidos serán aquellos compatibles con el carácter abierto del lugar: parque urbano, actividades recreativas y deportivas, propuestas culturales y educativas al aire libre, forestación y parquización, senderos peatonales, circuitos aeróbicos, juegos infantiles y equipamiento deportivo y comunitario.

“Escuchamos a los vecinos, conocemos la historia de este lugar y queremos que allí haya una plaza, un espacio de encuentro, recreación y deporte para todo el barrio. Queremos que todos los marplatenses tengan las mismas oportunidades de disfrutar de espacios públicos de calidad, porque Mar del Plata crece cuando crece cada uno de sus barrios”, concluyó Abad.