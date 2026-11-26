Una investigación por robos de ruedas de auxilio en Mar del Plata llevó este jueves a realizar dos allanamientos y la aprehensión de un hombre de 28 años. En los procedimientos, la Policía secuestró siete ruedas completas, un vehículo que habría sido utilizado para cometer los ilícitos y numerosas herramientas presuntamente usadas para sustraer neumáticos.

La pesquisa estuvo a cargo de personal de la Comisaría 1ra y empezó a partir de distintas denuncias hechas por propietarios de camionetas que habían sufrido el robo de sus ruedas de auxilio cuando sus vehículos estaban estacionados en la vía pública.

Uno de los robos investigados ocurrió el pasado 7 de noviembre en Belgrano al 3900. Allí, el dueño de una Ford Ranger descubrió que delincuentes que circulaban en una Peugeot Partner gris le habían robado el soporte inferior y la rueda de auxilio completa.

También forma parte de la investigación un hecho registrado en septiembre, cuando el propietario de una Volkswagen Amarok constató que le habían sustraído el auxilio tras cortar el malacate y los cables que lo sujetaban.

A partir de tareas de inteligencia y el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas los investigadores reunieron pruebas que vincularían a un hombre de 28 años con dos de los robos denunciados.

Con intervención de la UFIJE ODEPA, se ordenaron dos allanamientos en domicilios de Mar del Plata y se concretaron con la colaboración de efectivos de distintas dependencias policiales.

El operativo principal se llevó adelante en una vivienda de Catuogno al 2000. Allí encontraron una Peugeot Partner señalada como el vehículo utilizado para cometer los delitos y siete ruedas de auxilio completas de distintas marcas y rodados.

Además, secuestraron un bolso con herramientas que presuntamente eran usadas para concretar las sustracciones. Se trata de tres tijeras corta pernos, una pinza hidráulica corta varillas de acero, dos soportes caseros para ruedas de camioneta y otras. También incautaron municiones calibre 9 milímetros, cuatro celulares, prendas de vestir y accesorios que habrían sido utilizados en los robos.

El segundo allanamiento se llevó adelante en una propiedad de la avenida Libertad al 8300, pero allí no se encontraron elementos relacionados con la investigación. Como resultado del despliegue, un hombre de 28 años fue aprehendido y una mujer de 29 quedó identificada en el marco de las actuaciones.

El fiscal interviniente avaló los secuestros, dispuso la notificación de la formación de causa por los delitos investigados y ordenó el traslado del detenido a la Unidad Penal Nº 44.