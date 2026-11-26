La investigación por el crimen de Ezequiel Garciano, el joven de 28 años asesinado de cuatro puñaladas en su vivienda del barrio Santa Rosa de Lima de Mar del Plata, sumó este jueves un nuevo capítulo. Su madre, Marina, declaró ante la fiscal Florencia Salas y presentó una serie de pruebas sobre los episodios de violencia que, según denunció, su hijo habría sufrido durante la relación con su pareja, quien permanece detenida por el homicidio.

En Tribunales, la mujer relató distintos hechos que se habían producido antes del violento asesinato y aportó a la investigación capturas de pantalla, fotografías, videos y audios que Ezequiel le habría enviado para contarle las agresiones que padecía.

Marina junto a familiares y amigos, reclamaron justicia por su hijo en la puerta de Tribunales. Foto: 0223.

"Le relaté hecho por hecho todo lo que venía pasando. Le presenté la cantidad de pruebas que tengo", explicó a 0223, Marina, después de declarar.

Ezequiel fue hallado sin vida el pasado domingo 22 de noviembre en una vivienda de Almirante Brown al 10.500. Presentaba cuatro heridas de arma blanca y por el hecho quedó detenida su pareja, una joven de 20 años. Según manifestó la mamá de la víctima, aún no fue hallada el arma punzante que le quitó la vida.

“Ella le pagaba también a su hija”

Marina describió que la relación estaba atravesada por amenazas, agresiones físicas y de extrema violencia, no solo hacia su hijo sino también contra su pequeña nieta. “Cuando a ella le sacan a su hija, fue porque Ezequiel y los vecinos de Florencio Varela la denuncian de que ella le pegaba. Él la salvó…Ezequiel siempre quiso que su hija estuviera conmigo y que no vuelva con ella”, aseguró.

La mamá de la víctima recordó que todo empezó con amenazarlo con ser víctima de violencia de género. “Ella se autolesionaba y decía que lo iba a destruir, que lo iba a matar, que lo iba a meter preso. También capturas de pantalla donde dice que estaba maltratando a su hija y que la iba a matar, y que se iba a matar. Y también videos de amenazas hacia mi hija y a mí”, confesó.

La voz de Marina empieza a quebrarse al recordar las conversaciones que tenía con su hijo que presagiaban lo peor. “Había audios de Ezequiel donde él me relataba cómo le estaba pegando, patadas en el piso, y cómo le pedía, por favor, que dejara de pegarle"..."por favor, vení para casa, no vuelvas con ella, te va a matar, hijo”, dijo y agregó tristemente: "Pero él volvía con ella".

Según expresó, entre los próximos pasos de la investigación se encuentran una pericia psiquiátrica a la mujer detenida y el análisis de los elementos secuestrados durante los procedimientos. “Me aclaró que la ropa que se cambió fue ella y no que le cambió la ropa a él, que yo en eso no tenía muy claro. No hablamos de a futuro (con la fiscal), pero sí me dijo que, van a hacer todo lo posible y que este sí es un típico caso de violencia de género, pero al revés”.