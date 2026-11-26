Verónica González se negó a declarar por el crimen de su hijo Gastón Bustamante
Estuvo acompañada por miembros de la defensa oficial. La mujer ya fue condenada a prisión perpetua por el crimen de su exesposo Carlos Bustamente.
Por Redacción 0223
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Quince años y cinco días después del homicidio de Gastón Bustamante en su casa de la ciudad de Miramar, por primera vez en rol de imputada se presentó en Tribunales su madre, Verónica González, quien se negó a prestar declaración.
La mujer, acompañada por miembros de la defensa oficial, no quiso responder preguntas ante el fiscal Rodolfo Moure que le imputó el delito de homicidio antes de la prescripción del hecho.
El crimen del niño de 12 años sucedió el 21 de noviembre de 2011 mientras dormía en su casa ubicada en inmediaciones de las calles 27 y 46 de Miramar. La víctima fue agredida con un objeto contundente y fue asfixiada con un almohadón.
Por el crimen detuvieron en diciembre de 2011 a Julián Ramón, novio de la hermana del menor, liberado en marzo de 2012 y sobreseído de manera definitiva por la Corte Suprema de Nación diez años más tarde. La investigación nunca avanzó en la identificación del autor del homicidio, pero más allá de las sospechas iniciales, el circulo se comenzó a cerrar con otro hecho similar.
El 22 de marzo de 2019 Carlos Bustamante fue atacado en la misma vivienda y murió un día más tarde por las lesiones sufridas en su cabeza. La mecánica fue idéntica al crimen de Gastón registrado años antes.
En diciembre de 2022 González fue condenada a prisión perpetua en el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 por el crimen de Carlos. Ahora inicia un nuevo proceso que podría culminar en una condena similar.
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