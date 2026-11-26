Momentos de terror vivieron en la noche del miércoles los vecinos del barrio El Martillo, después de que una banda de seis delincuentes abordaran a un hombre en plena calle para robarle la moto.

Alrededor de las 23 horas un vecino se dirigió al kiosco ubicado en Peralta Ramos y García Lorca para hacer una compra. Mientras conversaba con la vendedora, un grupo de delincuentes que circulaban en moto se detuvieron alrededor de su vehículo e intentaron sustraerlo.

La moto de la víctima se encontraba estacionada a pocos metros de él. Fue la kiosquera quien advirtió antes la situación y se la señaló: "Te están robando". El hombre corrió hacia el vehículo y comenzó un forcejeo con uno de los delincuentes.

En ese momento, un ladrón disparó un arma de fuego, pero los tres tiros afortunadamente no impactaron en la víctima. En un video de las cámaras de seguridad del kiosco quedó registrado el violento asalto.

En la grabación se escuchan los gritos de los delincuentes, los tiros y el pedido de auxilio de la víctima. También, el llamado al 911 que realizó la comerciante para dar aviso a las autoridades.

Al circular en redes sociales, el video llegó hasta la hija de la víctima, quien habló del creciente problema de inseguridad que atraviesa la ciudad de Mar del Plata. "No se puede salir tranquilo a la calle porque siempre tenés que estar con miedo de que te pase algo. ¿Hasta cuándo vamos a tener que vivir así?", sintetizó la joven.

En diálogo con 0223, la hija de la víctima confirmó que su papá se encuentra bien: "Lo ayudaron las personas que estaban en el kiosco y unos chicos que suelen juntarse en la cuadra. Por suerte pudieron asistirlo y no lograron llevarse la moto. Fue un momento horrible y de mucho susto para todos, pero gracias a Dios está bien".