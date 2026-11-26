La pareja detenida por el asesinato de la nena de 3 años se negó a declarar

La madre de Brianna, la nena que murió a golpes hace poco más de dos meses en la localidad de Otamendi, y su pareja se negaron a declarar este jueves en Tribunales ante el fiscal Rodolfo Moure que les imputa el delito de homicidio agravado por el vínculo.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que Camila Belén Alvarez (24) y Cristian Nahuel Zapata (22) se entrevistaron con miembros de la defensa oficial, fueron trasladados al octavo piso de Tribunales y no quisieron dar su versión de los hechos.

La pareja es señalada por el homicidio de Brianna.

Al término de la presentación, el hombre fue trasladado nuevamente a la Unidad Penal N°44 de Batán mientras que la mujer, que está embarazada de cuatro meses, quedó con arresto domiciliario a la espera de un cupo en una Unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Tal como se informó oportunamente, el caso se inició el en los primeros días de septiembre, cuando la menor ingresó al Centro de Atención Primaria de Salud (Caps) de la localidad, acompañada por su madre, en estado inconsciente y sin signos vitales. El personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no logró revertir el cuadro y constató su fallecimiento.

Durante la asistencia, la médica de guardia advirtió la presencia de varios hematomas y golpes recientes en el cuerpo de la nena, lo que motivó la intervención policial y el inicio de una investigación por homicidio agravado por el vínculo.

Camila Belén Alvarez fue detenida este miércoles.

El padrastro de la menor también fue aprehendido.

En las primeras actuaciones, Policía Científica realizó pericias tanto en el Caps como en la vivienda de la víctima. En ese marco, secuestraron prendas de vestir de la menor y un juego de sábanas con presuntas manchas de sangre, elementos que quedaron incorporados a la causa.



Con el avance de la investigación, a cargo de la SubDDI Miramar y la Fiscalía Descentralizada de Miramar, se reunieron nuevos elementos que permitieron establecer la presunta responsabilidad de los progenitores en el hecho.

A partir de esas pruebas, el fiscal Rodolfo Moure ordenó los allanamientos y las detenciones, que se concretaron ayer en una vivienda en calle Entre Ríos entre Cacho y Neuquén en la ciudad de Otamendi. Durante el registro de la vivienda, los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares pertenecientes a los sospechosos.