Ir a la playa en Mar del Plata tiene sus rituales: preparar el mate, cargar las reposeras y encontrar un lugar donde instalarse. Pero también tiene una escena que se repite cada verano: el viento que levanta una sombrilla, obliga a correr detrás de ella o termina convirtiendo la búsqueda de sombra en una tarea más complicada de lo esperado. La otra opción conocida es la carpa de balneario, que resuelve la sombra pero tiene un costo alto por temporada y obliga a quedarse en un lugar fijo, una carpa pegada a la otra, en las zonas más concurridas de la playa.

Con esas dos situaciones como punto de partida, la sombrilla gazebo busca otra alternativa: la sombra de un gazebo con la facilidad de una sombrilla, para armar la sombra en cualquier parte de la playa, lejos de la multitud.

Es un producto de Freshylife, una marca que nació como un proyecto familiar vinculado con la vida al aire libre y que tiene integrantes en Argentina y Australia.

Es un producto de Freshylife, una marca que nació como un proyecto familiar vinculado con la vida al aire libre y que tiene integrantes en Argentina y Australia. La idea surgió de una experiencia compartida: disfrutar de la playa, pero encontrar una forma más cómoda de hacerlo.

Una sombrilla gazebo pensada para el viento

La sombrilla gazebo tiene una estructura cuadrada de dos metros por dos metros, que genera una superficie de sombra de cuatro metros cuadrados. Se arma sobre un mástil central que sostiene la estructura de varillas. A los costados tiene cuatro patas de tela que se rellenan con arena: le hacen peso y le dan estabilidad frente al viento.

Según las especificaciones publicadas por la marca, cada pata puede cargar hasta 16 kilos de arena. Las varillas son de fibra de vidrio reforzada, un material que no se oxida con el agua de mar, flexa lo necesario para acompañar las ráfagas y hace que el conjunto sea más liviano.

La tela es de poliéster con protección solar UPF 50+ y el techo tiene ventilación. El modelo pesa alrededor de cuatro kilos y tiene una altura de 2,15 metros. Se usa en la playa, en jardines, piletas y otros espacios al aire libre.

La sombrilla gazebo de Freshylife propone sombra amplia en cualquier parte de la playa.

Entra en el baúl del auto

Esa es la diferencia principal con un gazebo clásico y con muchos productos similares de otras marcas, que suelen tener estructuras más voluminosas y difíciles de trasladar. Plegada, la sombrilla gazebo se guarda en su bolso, que tiene un largo de 1,15 metros y unos 15 centímetros de diámetro. Es un tamaño parecido al de una sombrilla grande convencional y entra en el baúl del auto.

Tres modelos y una marca de verano

Freshylife es una marca argentina de productos de playa y pileta. Hoy su sombrilla gazebo se consigue en tres modelos: dos a rayas, una azul marino y blanco y otra verde y blanco, y una lisa en color hueso. El catálogo se completa con inflables para pileta y chalecos flotadores para chicos.

Riviera: colchoneta inflable para pileta y reposera de jardín

La novedad de este verano es Riviera, una colchoneta inflable con cobertor de tela premium, que da una sensación de comodidad que hace olvidar que se está sobre un inflable. En el agua funciona como colchoneta de pileta; fuera de ella, como reposera de jardín. Es la línea que sigue la marca: hacer más cómoda la vida al aire libre, para disfrutarla cada día más.

Todos los productos se venden en la tienda online de la marca, freshylife.com.ar, con envíos a todo el país, y en Instagram como @freshy.life.ok