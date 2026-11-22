La diferencia entre un mes y el otro pueden ser más de 100.000 pesos.

Elegir febrero para pasar las vacaciones en Mar del Plata puede representar un ahorro importante al momento de alquilar una carpa en la playa. De cara al verano 2027, algunos balnearios de la ciudad ofrecen tarifas más económicas que en enero y la diferencia puede superar los $279.000 por una quincena. La posibilidad de elegir entre distintos complejos, servicios y formas de pago permite organizar la estadía y aprovechar mejor el presupuesto sin resignar los días de descanso junto al mar.

La gran diferencia para alquilar una carpa en febrero

Uno de los ejemplos es Princesa del Mar, en Punta Mogotes, donde una carpa para quince días cuesta $907.500 durante enero y $797.500 en febrero. La diferencia es de $110.000, equivalente a una reducción del 12,1%. Si se contrata también una cochera cubierta, los valores pasan de $1.182.500 a $1.072.500. Cada unidad tiene capacidad para ocho personas, incluye acceso a la piscina y se puede abonar en tres cuotas, una alternativa para quienes viajan en familia o con amigos.

Mientras antes se alquilen, más barato será el precio.

Otra comparación aparece en otros balnearios de la zona. El alquiler de una carpa por quincena cuesta $1.041.300 en enero y $761.700 en febrero. En este caso, elegir el segundo mes permite ahorrar $279.600, cerca del 27% del valor de enero. Si se suma una cochera cubierta, el precio baja de $1.313.100 a $954.000, con una diferencia de $359.100 entre ambos períodos.

Los valores muestran que febrero puede ser una buena oportunidad para quienes tienen flexibilidad para organizar sus vacaciones. La diferencia no es igual en todos los complejos y depende de los servicios incluidos, pero los ejemplos mencionadis permiten dimensionar cuánto puede quedar disponible para otros gastos del viaje. Además, las carpas ofrecen espacios de sombra y comodidades para pasar el día en la playa, compartir en grupo y disfrutar de las instalaciones de cada balneario.

Muchas carpas ofrecen todas las comodidades.

Mar del Plata cuenta así con alternativas para quienes buscan organizar una estadía de verano de acuerdo con sus posibilidades y el momento del mes elegido. Comparar las tarifas antes de reservar permite encontrar opciones convenientes y conocer qué prestaciones incluye cada contratación. Los precios corresponden a los cuadros difundidos para la temporada 2027 y conviene consultar directamente con cada establecimiento por la disponibilidad, las condiciones de pago y posibles actualizaciones antes de concretar el alquiler.