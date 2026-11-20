Organizar un viaje a Mar del Plata para el verano 2027 también implica comparar cuánto cuesta llegar. Desde Buenos Aires, el tren tiene una de las tarifas más convenientes y ya confirmó sus precios para la temporada: $40.500 en Primera y $48.600 en Pullman por tramo. El micro, el auto y el avión ofrecen otras alternativas, aunque sus valores cambian según la fecha, la cantidad de pasajeros y la anticipación con la que se compren los pasajes.

Los métodos de viaje rumbo a Mar del Plata y cuál es más barato

Trenes Argentinos habilitó el 19 de noviembre la venta de boletos para viajar desde el 14 de diciembre y hasta el 4 de abril. El recorrido entre Plaza Constitución y Mar del Plata tendrá tres servicios diarios y un refuerzo directo los viernes, con regreso los domingos. En total, un pasaje de ida y vuelta cuesta $81.000 en Primera o $97.200 en Pullman por persona. Además, las compras online mediante Mercado Pago pueden pagarse en tres cuotas sin interés para montos de entre $60.000 y $120.000, y en seis cuotas para importes superiores a $120.000.

El pasaje en micro por tramos arranca desde los $40.000.

El micro es otra opción para quienes salen de Buenos Aires. El trayecto desde Retiro demanda entre cinco y seis horas y cuenta con servicios de distintas empresas y categorías de asientos. En consultas de noviembre se encontraron tarifas desde $45.000 por tramo en semicama, mientras que las opciones cama y ejecutivo superaban los $59.000. Esos valores sirven como referencia, pero no representan una cotización cerrada para enero o febrero: durante la temporada alta pueden variar según el día, la empresa y los lugares disponibles.

Para quienes prefieren viajar en auto, el recorrido desde Buenos Aires es de aproximadamente 414 kilómetros por la Autovía 2. Con un consumo estimado de 12 kilómetros por litro y una nafta súper de referencia de $2.234, el combustible representa alrededor de $77.000 por tramo. A eso se suman $17.200 de peajes, correspondientes a las estaciones de Samborombón y Maipú, por lo que el gasto estimado ronda los $94.200 para llegar a la ciudad y los $188.400 para ir y volver. La cuenta puede cambiar según el vehículo, el precio del combustible y la cantidad de personas que compartan el viaje.

El gasto en peajes supera los $17.000.

El avión también conecta a Mar del Plata con Buenos Aires y suma alternativas directas desde el interior. Para una ida el 16 de enero y un regreso el 21, una consulta en una plataforma de viajes mostró pasajes desde $204.182 por persona, como referencia sujeta a disponibilidad y cambios tarifarios. Aerolíneas Argentinas, además, programó 31 frecuencias semanales desde Buenos Aires durante enero y vuelos directos desde Córdoba y Tucumán entre diciembre y febrero.

Así, el tren aparece como la alternativa de menor costo entre las tarifas confirmadas para salir desde Buenos Aires, mientras que el auto puede resultar conveniente para grupos que reparten los gastos y el avión ofrece una opción más rápida.