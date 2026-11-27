Una vez más, el Festival Yeca reunió a un mundo de gente, que anoche disfrutó de la gastronomía, música en vivo, promociones especiales, feria de emprendedores y propuestas para toda la familia en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad. El próximo Yeca será el viernes 4 de diciembre en calle Bernardo de Irigoyen.







Este jueves, 20 mil personas participaron de la nueva edición del festival en la calle Córdoba, desde Alvarado hasta San Lorenzo. Esta propuesta, con entrada libre y gratuita, busca potenciar el desarrollo comercial y gastronómico, además de ofrecer un espacio de recreación y cultura para vecinos y turistas.

espectáculos en vivo

propuestas recreativas

feria de emprendedores

espacio infantil

Durante el evento, el público disfrutó de una variada agenda deque incluyó a Panal Raggae, Costumbres Argentinas, La Marvel, la participación de una murga y de la DJ Clarita G. El escenario principal estuvo ubicado en la esquina de Córdoba y Alvarado.Además, la jornada contó cony unay para los más chicos, uncon inflables.







Con entrada libre y gratuita, marplatenses y turistas tuvieron una nueva oportunidad para disfrutar de los sabores y la cultura que distinguen a Mar del Plata. Los comercios adheridos presentaron una amplia oferta de promociones y se destacaron opciones disponibles para consumo en el salón junto a diversas alternativas para la modalidad al paso y para llevar.

Por último, se recuerda que el próximo Festival Yeca será el 4 de diciembre a partir de las 20 en calle Bernardo de Irigoyen.