Debido al mal clima previsto para este viernes 20 de noviembre, el Festival Yeca cambia de fecha y se realizará el próximo 4 de diciembre en Bernardo de Irigoyen entre Matheu y Almafuerte.

Para hoy, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) determinó un alerta amarillo por fuertes tormentas que empezarán por la tarde y las lluvias se prolongarán incluso hasta el sábado a la madrugada.

El Festival Yeca ya se convirtió en un clásico en Mar del Plata y promete bandas en vivo, DJs, feria de emprendedores, descuentos en gastronomía, tragos y cervezas y mucho más.

Tiene como objetivo principal potenciar el desarrollo comercial y gastronómico de la ciudad, además de ofrecer un espacio de recreación y cultura para vecinas y vecinos.

Se podrá disfrutar de una variada agenda de shows en vivo que incluyen a Panal Reggae, Costumbres Argentinas, Mahalo Cumbia y la DJ Marti de Lucca.

Además, la Guardia Nacional del Mar participará con su tradicional desfile musical y coreográfico. Para los más chicos habrá un espacio infantil con inflables. La entrada es libre y gratuita, y los comercios adheridos presentarán una amplia oferta de promociones.