Reprogramado: por el alerta meteorológico, el Festival Yeca tiene nueva fecha
Ante la confirmación del mal tiempo para este viernes, el Municipio decidió cambiar la fecha del festival, que tiene entrada libre y gratuita.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Debido al mal clima previsto para este viernes 20 de noviembre, el Festival Yeca cambia de fecha y se realizará el próximo 4 de diciembre en Bernardo de Irigoyen entre Matheu y Almafuerte.
Para hoy, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) determinó un alerta amarillo por fuertes tormentas que empezarán por la tarde y las lluvias se prolongarán incluso hasta el sábado a la madrugada.
El Festival Yeca ya se convirtió en un clásico en Mar del Plata y promete bandas en vivo, DJs, feria de emprendedores, descuentos en gastronomía, tragos y cervezas y mucho más.
Tiene como objetivo principal potenciar el desarrollo comercial y gastronómico de la ciudad, además de ofrecer un espacio de recreación y cultura para vecinas y vecinos.
Se podrá disfrutar de una variada agenda de shows en vivo que incluyen a Panal Reggae, Costumbres Argentinas, Mahalo Cumbia y la DJ Marti de Lucca.
Además, la Guardia Nacional del Mar participará con su tradicional desfile musical y coreográfico. Para los más chicos habrá un espacio infantil con inflables. La entrada es libre y gratuita, y los comercios adheridos presentarán una amplia oferta de promociones.
Temas
Lo más
leído