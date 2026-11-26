La Municipalidad de General Pueyrredon contrató a la empresa Jorguamar para adquirir las primeras diez motocicletas que serán utilizadas por el futuro Cuerpo Motorizado de la Patrulla Municipal. Son unidades Honda XR300L por un monto total de $117.890.000, con patentamiento y flete incluidos.

La operación fue autorizada mediante un decreto del intendente Guillermo Montenegro, quien formalizó la contratación directa de la firma por casi $118 millones, en el marco de las gestiones impulsadas por la Secretaría de Seguridad.

Los vehículos serán destinados al Cuerpo Motorizado de la Patrulla Municipal.

De acuerdo al expediente, el Gobierno municipal había intentado concretar la adquisición mediante licitación privada, pero tanto el primer como el segundo llamado fueron declarados fracasados. Ante esa situación, se resolvió avanzar con una contratación directa, que se concretó el viernes 20.

Para justificar la elección, señalaron que los rodados reúnen características y prestaciones adecuadas para el uso intensivo que requieren los operativos de seguridad. También sostuvieron que el modelo es una alternativa superadora frente a la unidad Royal Enfield contemplada en una de las ofertas recibidas en el segundo llamado, por sus prestaciones y características técnicas.

La contratación firmada por el intendente busca reforzar los operativos de seguridad.

El expediente detalla que se analizaron tres presupuestos de proveedores del rubro, además de los valores obtenidos durante el segundo llamado a licitación. A partir de esa comparación es que determinaron que la propuesta era la de menor precio y la más conveniente para la adquisición.

Se recuerda que esta contratación se produce varios meses después del anuncio del entonces jefe comunal interino, Agustín Neme, quien había planteado a comienzos de años la incorporación de un cuerpo motorizado como parte de las medidas vinculadas con la seguridad y el control del espacio público.