Marcelo es un vendedor ambulante que desde hace 37 años recorre las playas de Mar del Plata ofreciendo paquetes de pochoclos. Su carro ya forma parte del paisaje y su vínculo con las vecinas y los vecinos cada día se hace más fuerte. "Soy adicto al pochoclo. Vivo comiendo pochoclo, me como dos paquetes por día, me enloquece", confesó a 0223.

Detrás de este hombre hay una historia de esfuerzo que pocos conocen. Según comentó, cuando tenía 16 años tuvo que salir a trabajar para mantener a su familia. Tuvo una frutería, pero se fundió; después trabajó en una fábrica, pero la crisis de los 90 lo dejó desempleado. Fue entonces que su tía le habló de un vecino que vendía pochoclos. Así llegó su primera oportunidad en el oficio.

Empezó a trabajar con una marca llamada PocChoc que el vecino en cuestión había traído de Estados Unidos, pero tiempo después se largó solo. "Empecé con un carrito con ruedas de bicicleta, todo destartalado, lo llevaba 30 cuadras caminando. Fue un esfuerzo gigante, pero sabía que había futuro", recordó.

Su trabajo como pochoclero también se convirtió en la oportunidad permanente de conocer vecinos de todas las edades. Y lo que más le gusta de ello es "el trato con la gente, el estar abierto, tener los oídos siempre bien abiertos y conectarse con la gente, escucharla, aprender".

En especial, el vínculo con los más chicos: "Tienen esa magia que a uno le llena el corazón". Algunos de ellos aún hoy se acercan a saludarlo, le dan un beso y le agradecen. "Esa gente a mí me llena el alma", subrayó Marcelo.

Mar del Plata en la sangre

Su historia con la ciudad tiene raíces profundas. Marcelo contó que su bisabuelo llegó desde Italia en 1870, cuando Mar del Plata todavía no era Mar del Plata. Recorrió la costa y compró un terreno enorme en un espacio que entonces llamaban "El barrio de las 14", por sus 14 casillas. "Hoy ese lugar es Los Troncos", remarcó.

La historia familiar siguió con su abuelo, quien fundó el almacén de ramos generales El Condal, en una casa emblemática de la ciudad. "Hay mucho de Mar del Plata en mi familia", confirmó con orgullo.

Aunque los pochoclos ocupan gran parte de sus días, Marcelo encontró otra pasión: el teatro. La invitación inesperada de una clienta de la playa lo llevó a reencontrarse con esta actividad, que ya hacía desde el 2010.

En breve presentará "La vaga historia de un burdel", una comedia que lo entusiasma: "Cuando me la ofrecieron la leí por primera vez y dije: 'No, esta obra es para explotar'. Es para que la gente se vaya con una sonrisa gigante".

Cuando 0223 le preguntó si se siente un ícono de Mar del Plata, el pochoclero dijo que "prefiere dejar esa definición en manos de los demás". Lo que sí sabe es que su presencia forma parte del cotidiano ineludible de la ciudad y todos lo reconocen.