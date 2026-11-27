El proyecto fue impulsado por el Ejecutivo y busca ampliar las plazas de estacionamiento en el marco del crecimiento del parque automotor.

El estacionamiento en la calle La Rioja volverá a cambiar en Mar del Plata luego que el Concejo Deliberante aprobara por unanimidad la ordenanza que permitirá estacionar en dos tramos de esa arteria del microcentro. La iniciativa impulsada por el Ejecutivo busca ampliar los espacios disponibles para aparcar vehículos, aunque mantendrá una restricción en una cuadra puntual por cuestiones vinculadas al ordenamiento del tránsito.

El nuevo esquema habilitará el estacionamiento junto a ambas aceras entre 25 de Mayo y Rivadavia, y también entre Belgrano y avenida Colón. De esta manera, se levantará la prohibición que actualmente alcanza a esos sectores, que se encuentran dentro de la zona de Estacionamiento Medido.

Las nuevas condiciones de estacionamiento comenzarán a regir una vez que el Municipio instale la nueva señalización y se de un aviso formal.

Sin embargo, entre Rivadavia y Belgrano continuará prohibido estacionar sobre ambas manos durante las 24 horas. Esa excepción fue incorporada durante el tratamiento del expediente en la Comisión de Movilidad Urbana, luego de una intervención del Departamento de Ingeniería de Tránsito del Emvial. El planteo original contemplaba limitar el estacionamiento en esa cuadra entre las 7 y las 24, pero el área técnica recomendó extender la prohibición a toda la jornada.

En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo explicó que la iniciativa surgió de una solicitud del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (Emvial), que realizó un estudio a través de su Departamento Administrativo de Ingeniería de Tránsito. Según argumentó, el flujo vehicular cambia como consecuencia del incremento del parque automotor, las modificaciones en la actividad económica de la zona y otros factores que inciden en una mayor circulación.

La propuesta del Ejecutivo fue aprobada por unanimidad de los concejales.

La modificación de la Ordenanza 21.260 contempla también la adecuación de la señalización para el nuevo esquema. El Municipio deberá retirar los carteles que actualmente indican la prohibición de estacionar y colocar los correspondientes al sistema de Estacionamiento Medido en los tramos que quedarán habilitados.

Aunque la ordenanza ya fue sancionada, el nuevo ordenamiento todavía no entrará en vigencia de manera inmediata. Ahora resta la promulgación de la normativa y la ejecución de los trabajos de señalización a cargo del Municipio. Una vez finalizadas esas tareas, se realizará un anuncio oficial para informar desde qué momento comenzará a regir el nuevo esquema, por lo que hasta entonces se mantendrán las restricciones actuales.