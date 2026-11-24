Ordenamiento vial: calles de doble mano pasarán a tener sentido único en un barrio de Mar del Plata

Tiempo atrás, vecinos y comerciantes de la zona plantearon la necesidad de mejorar la circulación vehicular en el barrio Los Pinares. A partir de esta iniciativa, varias calles que hasta el momento funcionaban con doble sentido pasarán a tener una única dirección de circulación, buscando favorecer el ordenamiento del tránsito y reforzar la seguridad vial.

Los nuevos sentidos de circulación comenzarán a regir este martes en un sector delimitado por las calles Joaquín V. González, Strobel, Florisbelo Acosta y Ortega y Gasset.

Dentro de este perímetro, las arterias que actualmente permiten el tránsito en ambas direcciones pasarán a ser de sentido único, con excepción de Florisbelo Acosta y Joaquín V. González, que mantendrán su circulación habitual.

La iniciativa apunta a mejorar la organización del tránsito, brindar mayor seguridad a conductores y peatones y agilizar el desplazamiento de vehículos en un área con importante actividad residencial, comercial y educativa, especialmente por la presencia de la Escuela Municipal Nº 16.

Como parte de los trabajos previos a la implementación, el Departamento de Ingeniería de Tránsito realiza tareas de demarcación y renovación de la señalización en las distintas intersecciones. El operativo contempla la colocación de 21 flechas indicadoras de circulación, tres carteles de nomenclatura de calles y tres señales de contramano. Además, se retirarán carteles existentes y se realizarán ajustes, reubicaciones y reemplazos de las chapas identificatorias de las esquinas para garantizar su correcta visibilidad.

Finalmente, se recomienda a quienes circulen habitualmente por el sector hacerlo con precaución y prestar atención a las nuevas señales de tránsito, especialmente durante los primeros días de aplicación de los cambios.