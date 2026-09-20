Bacheo Express: cuáles son los siguientes barrios donde taparán los pozos

El esquema del Bacheo Express seguirá en la zona de Juan B. Justo, Colón, San Juan y Juan H. Jara.

En el marco del plan de bacheo en pavimentos de hormigón, la Municipalidad de General Pueyrredon informó que ya superó la marca de los 2500 metros cuadrados ejecutados en la reconstrucción de cruces, badenes y losas deterioradas.

Actualmente, los equipos del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público trabajan en el barrio San Carlos, donde se concretarán más de 1000 metros cuadrados de nuevo material, para luego continuar con el cronograma previsto en Plaza Peralta Ramos.

El Emvial trabaja en la construcción de cordón cuneta en los barrios Estrada, Zacagnini y Faro Norte.

En paralelo, el esquema de Bacheo Express expandió su radio de intervención: tras aplicar más de 1300 toneladas de asfalto en el cuadrante comprendido entre Juan B. Justo, Río Negro, San Juan y la costa, las cuadrillas iniciaron una nueva etapa de tareas en la zona delimitada por Juan B. Justo, Colón, San Juan y Juan H. Jara.

De forma simultánea, el Emvial sostiene un ritmo constante en la construcción de cordón cuneta en los barrios Estrada, Zacagnini y Faro Norte.

Esas intervenciones comprenden el movimiento y nivelación de suelo, perfilado y vertido de hormigón, una infraestructura fundamental para el ordenamiento hídrico y la posterior llegada del pavimento definitivo.

El Bacheo Express superó las 1300 toneladas de asfalto aplicadas.

Por otro lado, desde el área de Conservación Urbana llevan a cabo los trabajos sobre las calles de granza. De cuatro a seis equipos operativos recorren las distintas zonas para llevar a cabo labores de saneamiento, nivelación y engranzado.

Durante el transcurso de esta semana, las máquinas desplegaron tareas en los barrios El Casal, Autódromo, Las Américas, Los Pinares, Aeroparque, Virgen de Luján, El Sosiego, López de Gómara y General Pueyrredon, entre otros puntos del distrito.