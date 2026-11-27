La Lotería de la Provincia de Buenos Aires confirmó que el sorteo del Gordo de Navidad 2026 se llevará a cabo el miércoles 23 de diciembre a las 21 horas en el Salón de Sorteos de la sede central del Instituto Provincial de Lotería y Casinos.

El pozo total para esta edición alcanzará los 2900 millones de pesos, con un premio mayor de 1400 millones por billete entero. Los billetes tienen un valor de 80.000 pesos cada uno, aunque también están disponibles fracciones de 8.000 pesos, una alternativa recomendada para grupos que deseen participar en conjunto.

Al adquirir un billete o una fracción, se entrega un porta-billete especial que protege el comprobante para mayor seguridad.

El Gordo de Navidad es uno de los sorteos más esperados del año

El sorteo podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Lotería de la Provincia, y posteriormente la lista de ganadores se publicará en la página oficial.

En la edición anterior, correspondiente a 2025, el primer premio fue para el número 77222, con ganadores en las localidades de Tigre, Berazategui y 25 de Mayo. Otros premios destacados recayeron en los números 12542, 87156, 16155 y 86396, repartidos en diversas localidades de la provincia.