Empezó el juicio por vuelos de la muerte en la costa bonaerense.

Comenzó en Mar del Plata el juicio por el homicidio y el encubrimiento de los crímenes de víctimas del terrorismo de Estado cuyos cuerpos fueron arrojados al mar en los denominados vuelos de la muerte.

Los hechos investigados ocurrieron entre los años 1976 y 1980 en las playas de los partidos de La Costa, Villa Gesell y Pinamar. La acusación abarca en particular el hallazgo de 15 cadáveres en distintos puntos del litoral atlántico.

Ocho exfuncionarios judiciales y policiales están imputados por su presunta responsabilidad en los homicidios o en el encubrimiento de los hechos, en un proceso que busca reconstruir cómo funcionó el último tramo del plan represivo del Estado.

Según la investigación, después de ser arrojados al mar, algunos cuerpos fueron inhumados clandestinamente como NN en cementerios de la región y otros, identificados en diferentes procesos judiciales.

Todavía se investiga la posible existencia de víctimas enterradas en cementerios de General Lavalle, Villa Gesell y General Madariaga, además de otros lugares que aún no se han podido determinar.

Los ocho imputados

De acuerdo a la acusación fiscal, los ocho imputados habrían aportado al ocultamiento de los crímenes, a impedir la identificación de las víctimas y a garantizar la impunidad de los responsables.

Entre los principales acusados se encuentra Carlos Augusto Facio, exjuez penal a cargo del Juzgado en lo Penal Nº 2 de Dolores. La Fiscalía le atribuye responsabilidad en 14 hechos por presuntamente omitir investigaciones sobre el origen de los cadáveres, tramitar irregularmente los expedientes y favorecer su archivo sin medidas que permitieran esclarecer las circunstancias de las muertes.

También está imputado Miguel Cabral, médico de la Policía bonaerense, señalado por presuntamente falsear información en autopsias y reconocimientos médicos, al consignar que las víctimas habían muerto por asfixia por inmersión. Ello habría permitido cerrar investigaciones sin profundizar sobre el origen de los cuerpos.

Los demás imputados son Mario Castronovo, Juan Domingo Montenegro, Juan Antonio Estrada, Domingo Óscar Martínez, Francisco Enrique Aristegui y Edgardo Emilio Luchetti, todos señalados por distintos grados de intervención en procedimientos policiales, sumarios e inhumaciones vinculados con los hallazgos.

Las imputaciones contemplan homicidios agravados en el marco de desapariciones forzadas o delitos como encubrimiento, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falso testimonio.

El último eslabón del plan represivo

La hipótesis de la Fiscalía sostiene que los acusados conocían el plan sistemático de represión ilegal, exterminio y desaparición forzada llevado adelante durante la dictadura y que desde sus funciones realizaron acciones u omisiones para sostenerlo.

El objetivo habría sido ocultar los homicidios, obstaculizar la identificación de las víctimas y mantener su desaparición mediante entierros clandestinos bajo la identidad de NN.

El tribunal está integrado por los jueces Roberto Fernando Minguillón, Nicolás Toselli y Matías Alejandro Mancini. La acusación está a cargo de la fiscala Laura Mazzaferro y la auxiliar fiscal Eugenia Montero.