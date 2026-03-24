Desde el retorno de la democracia, Mar del Plata se convirtió en una de las ciudades con mayor cantidad de juicios de lesa humanidad

“Memoria, Verdad y Justicia” no es solo un lema de los organismos de Derechos Humanos que la sociedad en general recuerda cada 24 de marzo al conmemorarse un nuevo aniversario de la última Dictadura Cívico Militar. Es uno de los pilares de la democracia en el país que dio su primer paso en el enjuiciamiento a los responsables de crímenes de lesa humanidad con el juicio a la junta de 1985 y comenzó así un nuevo capítulo en la historia argentina.

En “El camino de los juicios. La lucha por la memoria, la verdad y la justicia”, texto producido por Ignacio Amoroso y Florencia Osuna para el Ministerio de Educación de la Nación (2022) se da cuenta que la historia de los juicios de lesa humanidad puede dividirse en cuatro etapas: 1983-1990; 1991-2001; 2002-2006 y 2007 actualidad.

Mar del Plata se encuentra entre las ciudades con mayor cantidad de juicios de lesa humanidad. Hasta la fecha, en la ciudad se celebraron ocho juicios que arrojaron como resultado 82 condenas y 23 absoluciones.

Los juicios

Base Naval

El Tribunal Oral Federal integrado por los jueces Jorge Aníbal Michelli, Nelson Javier Jarazo y Alejandro Daniel Esmoris condenó por primera vez en la ciudad a tres militares. El juicio investigó la privación ilegítima de la libertad y tormentos de nueve víctimas y el homicidio de siete de ellas, quienes aún permanecen desaparecidas.

El proceso logró probar el funcionamiento de un centro clandestino de detención en las instalaciones de la Base Naval de Mar del Plata a cargo de la Fuerza de Tareas N° 6 de la Armada. Si bien la causa 13 había establecido que el edificio de Buzos Tácticos fue el destinado a la detención clandestina, en este juicio se pudo comprobar que otros espacios de la base tuvieron ese mismo destino.

Base Naval II

Trece condenados fueron el resultado del segundo juicio que se realizó en el TOF y que consideró los delitos sexuales como nuevo tema por el tribunal integrado por Jorge Micheli, Nelson Jarazo y Alejandro Esmoris.

En esta oportunidad, se focalizó en las violaciones a los derechos humanos cometidos contra 69 víctimas en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Base Naval de Mar del Plata, en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina y en la sede de la Prefectura Naval Argentina en aquella ciudad.

De los 69 casos que se investigaron en el juicio, la mitad son mujeres y la mayoría sufrió abusos sexuales. El tribunal ordenó que se investigue participación o responsabilidad de civiles, jueces, fiscales, defensores y policías por ocultar pruebas, como los pedidos de hábeas corpus, o por no dar cuenta del entierro de cuerpos en cementerios sin ser identificados

Base Naval III y IV

En esta oportunidad, el tribunal, integrado por Mario Alberto Portela, Néstor Rubén Parra y Alejandro Daniel Esmoris, escuchó a 70 testigos y condenó a prisión perpetua a Alfredo Manuel Arrillaga, ex jefe de Operaciones de la Agrupación ADA 601, Juan José Lombardo, ex jefe de la Base Naval y Comandante de la Fuerza de Submarinos, Raúl Alberto Marino, ex jefe de la Base Naval y Comandante de la Fuerza Submarinos, Rafael Alberto Guiñazú, ex comandante de la Agrupación Buzos Tácticos y ex subjefe de la Base Naval, José Ornar Lodigiani, ex Comandante de la Agrupación Buzos Tácticos, Alberto Ignacio Ortiz, ex jefe del Departamento de Operaciones de la Base Naval de Mar del Plata y Comandante del GT6.1, Julio César Falcke, ex jefe de Contrainteligencia de la Base, Daniel Eduardo Robelo, ex jefe de Comunicaciones de la Base Naval y ex jefe del Departamento Operaciones y Francisco Lucio Rioja, ex jefe de la sección Inteligencia de la Base Naval durante 1978 y 1979.

A su vez, Juan Eduardo Mosqueda, ex jefe de la Prefectura, fue condenado a doce años de prisión, Ariel Macedonio Silva, ex jefe de la Sección Informaciones de la Prefectura, a diez y José Francisco Bujedo, el ex suboficial de Infantería de Marina, a ocho años. Las sentencias se leyeron una a una. Se habló de privaciones ilegítimas de la libertad, amenazas y torturas. También asesinatos y perseguidos políticos.

CNU Mar del Plata

El juicio por la causa CNU Mar del Plata fue el primero en el que hubo absoluciones e incluyó la investigación de Personal Civil de Inteligencia y responsabilidad civil.

Alfredo Ruiz Paz, Víctor Bianco y Luis Alberto Imas fueron los jueces en el caso en el que se investigó el accionar de una asociación ilícita que actuó en el marco de una agrupación política denominada Concentración Nacional Universitaria (CNU) de la cual resultaron víctimas Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldemberg; Daniel Gasparri y Jorge Stoppani; y la privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y el homicidio calificado por el concurso de dos o más partícipes cometidos en perjuicio de María del Carmen Maggi. Los hechos ocurrieron en 1975, en la antesala del golpe de Estado.

La CNU, liderada por el ex ex fiscal federal Gustavo Demarchi, que tuvo como objetivo la persecución de militantes de izquierda en distintos espacios, principalmente en el ámbito universitario y gremial. Fueron condenados a prisión perpetua, aparte de Demarchi, el militar retirado Fernando Alberto Otero y el ex docente del Servicio Penitenciario Bonaerense Mario Ernesto Durquet. Los demás imputados fueron condenados a penas de entre tres a siete años y dos imputados fueron absueltos.

La Cueva Ampliada (La Cueva)

Doce condenas y dos absoluciones fueron la resolución de los jueces Alfredo Ruiz Paz, Lidia Soto y Elbio Osores Soler en el juicio que investigó los crímenes perpetrados contra 86 personas en la Comisaría 1ª de Mar del Plata, y en el centro clandestino La Cueva, que funcionó en el viejo radar de la Base Aérea.

El juicio fue muy importante dado que por primera vez la Justicia calificó como delito de lesa humanidad, diferente de las torturas, a las violaciones de mujeres secuestradas cometidas por integrantes de las Fuerzas Armadas.

La Cueva III

En esta oportunidad el TOF integrado por Daniel Obligado, Sabrina Namer y Fernando Machado Pelloni analizó la responsabilidad de cuatro acusados por los delitos de asociación ilícita, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y homicidios sobre 62 víctimas, entre las que se encuentran los abogados desaparecidos en la denominada Noche de las Corbatas.

El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata decidió absolver a todos los acusados: los exmilitares Juan José Banegas, Miguel Ángel Ruiz, Emilio Guillermo Nani y a Eduardo Salvador Ullúa, abogado e integrante de la agrupación de extrema derecha Concertación Nacional Universitaria.

Subzona 15 (Acumuladas MDQ 2017)

Es uno de los juicios de lesa humanidad más grandes de la ciudad. En su primera etapa tuvo 35 condenas y cinco absoluciines. Por el TOF pasaron 680 personas en calidad de testigos.

El juicio “Subzona 15” investigó la responsabilidad del funcionamiento del circuito represivo de la Subzona Militar 15 y del Área 15.1. y se centró en 272 hechos cometidos dentro de la Subzona 15 - que abarcó las localidades de General Pueyrredón, General Lavalle, General Madariaga, Mar Chiquita, Balcarce, General Alvarado, Lobería, Necochea y San Cayetano- y en los centros clandestinos de detención de Mar del Plata conocidos como “La Cueva” y la Base Naval.

Si bien ya se había llevado a juicio parte de esta megacausa, fue esta la primera vez que transitó una instancia de juicio oral. Las condenas impuestas fueron respecto de homicidios (de víctimas asesinadas en enfrentamientos fraguados y posteriormente identificadas, así como de víctimas que permanecen desaparecidas), tormentos, privación ilegal de la libertad y asociación ilícita.

Subzona 15 II

Se investigó la responsabilidad en crímenes de lesa humanidad de exmilitares que se desempeñaban en su mayoría en el Centro de Operaciones e Inteligencia (COI) de la Subzona 15, dedicado a planificar y ejecutar las operaciones represivas en varios municipios de la Costa Atlántica como General Pueyrredón, Necochea, General Madariaga, Mar Chiquita y Balcarce, a cargo de los Grupos de Artillería de Defensa Aérea 601 y 602.

Los ex oficiales de inteligencia Carlos Alberto Suárez, Rubén Enrique Fernández y Carlos Víctor Milanese fueron condenados a prisión perpetua como coautores de secuestros, tormentos y homicidios y fueron considerados miembros de una asociación ilícita. Mientras que el ex teniente coronel Emilio Guillermo Nani recibió dos años de prisión por el delito de allanamiento ilegal de domicilio. El tribunal decidió absolver a Enrique Capella, Julio Irizarri y Juan Goicoechea por el delito de asociación ilícita.

Subzona 15 III

Actualmente está en etapa de debate. Se inició el 24 de octubre de 2024 y tiene como objeto abordar homicidios, agresiones contra la libertad e integridad sexual, privación ilegal de libertad, tormentos y allanamientos ilegales, todos ellos agravados, que se cometieron en el ámbito de la Subzona militar 15, bajo el comando de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601, con intervención de las jefaturas de las áreas 15.1 y 15.2, a cargo de los grupos de artillería de Defensa Aérea 601 y 602.

También se juzgan crímenes cometidos en el ámbito local por personal de la Armada Argentina en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Base Naval Mar del Plata, el Edificio Agrupación Buzos Tácticos, la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (E.S.I.M.) y la Prefectura Naval Argentina. De acuerdo a las investigación, esos funcionaron bajo la órbita de la Fuerza de Tareas N° 6 de la Armada y operaron con dependencia funcional de la Subzona militar 15.