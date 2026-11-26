Con la llegada del verano 2027, Mar del Plata volverá a recibir a miles de turistas y algunas de sus playas más conocidas, como Bristol, Varese y Playa Grande, concentrarán buena parte de la concurrencia. Para quienes prefieren alejarse de las sombrillas amontonadas y encontrar sectores con más espacio, la inteligencia artificial propone recorrer otros puntos de la costa, desde los balnearios del sur hasta los sectores del norte.

Las cuatro playas que surgen como alternativas en Mar del Plata

Al sur del Faro de Punta Mogotes se encuentra Chapadmalal, una zona que se distingue por sus paisajes abiertos y un entorno menos urbano que el de las playas céntricas. Allí hay distintos balnearios y sectores de acceso público, además de espacios para caminar junto al mar. Al mismo tiempo, su distancia respecto del centro puede ser un factor favorable para quienes buscan pasar el día lejos del movimiento masivo.

Alfar tiene aguas más cristalinas que el resto.

El paisaje cambia en Acantilados, donde las barrancas acompañan las extensiones de arena y ofrecen una postal diferente de la costa. Más cerca del Faro, Alfar combina playa y vegetación, con un entorno de bosques que le da una identidad propia. En ambos sectores hay accesos públicos y balnearios, aunque durante los fines de semana de enero también pueden recibir una importante cantidad de visitantes.

Hacia el norte, los balnearios de Camet aparecen entre las opciones para quienes no quieren trasladarse hasta el sur del partido. Sus espigones en forma de T forman pequeñas bahías y modifican el oleaje, mientras que los distintos tramos de arena permiten elegir dónde instalarse. El entorno es diferente al de las playas del centro y puede resultar atractivo para quienes buscan pasar la jornada en un sector menos asociado al circuito turístico tradicional.

Acantilados se había convertido en furor el verano pasado.

La selección no implica que estos lugares estén vacíos durante enero ni que exista un registro que garantice menor concurrencia todos los días. La cantidad de visitantes depende del clima, los fines de semana y el momento de la temporada. Mar del Plata tiene 47 kilómetros de costa y propuestas muy distintas: llegar temprano, evitar los horarios centrales y alejarse de los sectores más populares puede ayudar a encontrar un lugar con más espacio para disfrutar del mar.