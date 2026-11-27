Mar del Plata empieza a palpitar el verano: cómo vienen las reservas y cuáles son las expectativas

Con noviembre a punto de finalizar, Mar del Plata empieza a poner en marcha los preparativos para recibir a los turistas durante el verano. La llegada de propietarios que ponen a punto sus viviendas, las primeras consultas y las reservas para enero marcan el inicio de una temporada que, pese al contexto económico, genera expectativas en el sector inmobiliario.

En diálogo con 0223, el presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, Guillermo Rossi, destacó que noviembre "es el mes donde vienen todos los propietarios a poner en condiciones su vivienda y a reservar también”, señaló Rossi.

La realización de eventos contribuye a posicionar a Mar del Plata.

Además, consideró que la realización de congresos, reuniones y eventos contribuye a posicionar a Mar del Plata como un destino preparado para recibir visitantes durante todo el año.

¿Las reservas cumplen con las expectativas?

En cuanto a las perspectivas para el verano, Rossi aseguró que ya comenzaron a concretarse reservas, aunque reconoció que el ritmo de la demanda es gradual y depende de las posibilidades de cada turista para organizar sus vacaciones.

“Va lentamente porque hoy la gente se toma cuatro o cinco días de vacaciones. Entonces lo va programando de acuerdo a sus tiempos y del clima”, explicó. En ese sentido, sostuvo que ya hay numerosas consultas y operaciones concretadas, especialmente para estadías cortas.

Desde el sector inmobiliario reconocen que la situación económica condiciona las decisiones de los turistas

Si bien todavía no cuentan con un relevamiento definitivo, Rossi estimó que las reservas para enero alcanzan alrededor del 40%. El porcentaje, aclaró, varía según la disponibilidad de propiedades y las zonas de la ciudad: los sectores con menor oferta registran una mayor ocupación anticipada, mientras que en el centro, donde hay más unidades disponibles, los números son más bajos.

Un movimiento similar al del año pasado

Al comparar el escenario actual con temporadas anteriores, Rossi consideró que el ritmo de reservas es muy parecido al registrado durante el año pasado. Por el momento, enero concentra principalmente el interés de quienes ya comenzaron a organizar sus vacaciones.

Rossi estimó que las reservas para enero alcanzan alrededor del 40%.

Desde el sector inmobiliario reconocen que la situación económica condiciona las decisiones de los turistas, aunque mantienen expectativas favorables de cara al verano. “No desconocemos la realidad económica, pero la gente siempre busca esos cuatro o cinco días para tomarse vacaciones y aprovechar para disfrutar la ciudad”, concluyó.

La expectativa está puesta ahora en las próximas semanas, cuando tradicionalmente se intensifican las consultas y las contrataciones de alquileres temporarios, en la antesala del período de mayor actividad turística de Mar del Plata.