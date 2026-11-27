La banda compuesta por cuatro jóvenes de entre 19 y 25 años y un adolescente de 17 que detuvieron el jueves a la mañana en Punta Mogotes podría haber cometido otros 14 hechos similares entre septiembre y noviembre según los datos recabados por los investigadores.

El brutal asalto a una mujer de 88 años en inmediaciones de las calles Pacheco y Lebensohn que adelantó 0223 dejó además la confirmación que dos de los integrantes –de 17 y 19 años- están imputado como coautores del homicidio de Franco Hugo Andrés Rodríguez a fines de octubre en el barrio Jardín de Stella Marias.

Durante el procedimiento se recuperó dinero en efectivo por más de dos millones de pesos

El aviso de un vecino tras notar movimientos extraños en el inmueble permitió que efectivos de la comisaría quinta y de Comando de Patrullas llegara al lugar y redujera a dos de los autores en el inmueble y a los restantes en distintos puntos de la zona, luego de una breve persecución a pie. Durante el procedimiento se recuperó dinero en efectivo por más de dos millones de pesos, además de otros elementos que habrían sido sustraídos de la vivienda.

La víctima manifestó que había sido reducida por los delincuentes, golpeada y arrojada al suelo. Fue asistida por una ambulancia y no requirió traslado a un centro de salud. En tanto, personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes en el inmueble, donde se constató que los distintos ambientes habían sido revueltos y que algunos muebles presentaban daños.

Los elementos sustraídos.

Los acusados fueron aprehendidos y trasladados a la comisaría quinta.

En paralelo, el relevamiento de cámaras de seguridad permitió establecer que los sospechosos se habrían movilizado en un Volkswagen Polo gris, conducido por un sexto integrante que logró escapar. Por ese motivo, se solicitaron nuevas órdenes de allanamiento para localizar al prófugo y al vehículo utilizado en el hecho.

La investigación también permitió vincular al grupo con otros 14 robos cometidos entre septiembre y noviembre de este año en jurisdicciones de las comisarías segunda. tercera, quinta, séptima, novena, y la subcomisaría Acantilados. Los episodios presentan características similares: grupos de varios delincuentes que ingresaban por la fuerza a viviendas, principalmente de personas mayores, utilizando prendas oscuras, guantes y rostros cubiertos.