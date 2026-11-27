Un adolescente de 17 años y un joven que fueron aprehendidos el jueves a la mañana tras golpear violentamente a una mujer de 88 años durante un robo en su casa de Punta Mogotes deberán declarar este viernes como acusados del homicidio de Franco Hugo Andrés Rodríguez cometido a fines de octubre.

Tal como adelantó 0223, fueron cinco los sujetos que el jueves cerca de las nueve de la mañana aprovecharon el momento en que la víctima entraba a su vivienda en inmediaciones de las calles Lebensohn y Pacheco para reducirla a golpes: la arrastraron por el piso, la golpearon y ataron a una silla mientras exigían la entrega de dinero y lograron alzarse con algo más de dos millones de pesos que eran todos los ahorros de la víctima.

Los detuvieron en Punta Mogotes. Foto Google Maps.

Fueron efectivos del Comando de Patrullas y de la comisaría quinta los que ingresaron al inmueble y lograron reducir a dos de los ladrones en el interior y a los restantes cuando intentaban escaparon por los fondos de la propiedad.

Al momento de identificarlos se estableció que el menor de 17 años y uno de los mayores aprehendidos están investigados como los presuntos autores del crimen de un joven de 18 años a fines de octubre en el barrio Jardín de Stella Maris, por lo que este viernes van a declarar ante el fiscal Marcelo Yanez Urrutia del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Si bien el jueves 29 de octubre tras la realización de tres allanamientos en en García Lorca y Juramento; Arana y Goiri al 5700; y Tierra del Fuego al 3000 habían aprehendido a otro adolescente de 17 años por el homicidio, el avance de la investigación terminó descartando su participación y ubicando a los dos nuevos imputados como los posibles autores del hecho.

Interviene el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Las fuentes oficiales consultadas por este medio confirmaron que el día del ataque fueron tres las personas que llegaron a bordo de un Toyota Etios a las calles Goleta Sarandí y Pesquero Happy Days. Del rodado, que era conducido por un hombre que está sin identificar, bajaron dos personas que agredieron a la víctima y su padrastro.

El análisis de una cámara de seguridad ubicada a 30 metros de la vivienda permitió dilucidar los instantes previos y establecer que la víctima recibió tres disparos en poco más de un minuto. "Te voy a matar hijo de puta", se escucha gritar a una persona.

Está alojado en el CEA de Batán.

La hipótesis de los investigadores es que la víctima, antes de sufrir la agresión, habría guardado en su vivienda un vehículo de origen ilícito que habría sido secuestrado por la Policía. Los sospechosos, al tomar conocimiento, tomaron represalias y lo asesinaron.

Si bien ambos quedaron detenidos por el violento robo a la octogenaria, este viernes deberán declarar en el marco de la causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.