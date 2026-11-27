Al menos cinco delincuentes arrastraron a la víctima por el piso, la golpearon y la ataron a una silla. Foto Google Maps.

Un hecho muy violento. Así definieron fuentes oficiales el robo que una mujer de 88 años sufrió el jueves por la mañana en su casa del barrio Punta Mogotes cuando cinco delincuentes la arrastraron por el piso, golpearon y ataron a una silla.

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso 0223, todo ocurrió cerca de las nueve de la mañana cuando cinco delincuentes aprovecharon el momento que entraba a su vivienda en inmediaciones de las calles Lebensohn y Pacheco.

Los sujetos arrastraron a la mujer por el piso, la golpearon y ataron a una silla mientras exigían la entrega de dinero y lograron alzarse con algo más de dos millones de pesos que eran todos los ahorros de la víctima. Sin embargo, la huída se vio frustrada tras el arribo de personal policial que respondió al llamado de un vecino al 911.

Fueron efectivos del Comando de Patrullas y de la comisaría quinta los que ingresaron al inmueble y lograron reducir a dos de los ladrones en el interior y a los restantes cuando intentaban escapar por los fondos de la propiedad.

Todos fueron trasladados a la dependencia y allí descubrieron que uno de los autores era un adolescente de 17 años por lo que se le dio intervención al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. “Registraba un pedido de captura activo en una causa donde se investiga un homicidio”, agregaron.

La investigación quedó a cargo del fiscal Walter Martínez Soto que este viernes le tomará declaración a los cuatro mayores que tienen entre 20 y 24 años.